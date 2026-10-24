Teatro: una trama amorosa en “La sirvienta patrona”

La directora señala que “la puesta implica recrear un género que no ha perdido vigencia; histórica y estéticamente es ver condensado en ese producto final el momento bisagra del paso del Barroco al Clasicismo”. “Es la única ópera de Pergolesi que se mantiene en el repertorio de los teatros del mundo. Es muy atractiva y asequible para todo público, es fresca y divertida y las acciones fluyen con gracia y libertad. Sus personajes son queribles y cercanos, a pesar del tiempo en que fue escrita, y cualquier persona del público podría identificarse con uno u otro: la doncella, pícara y astuta, que prácticamente se crió en la casa y se siente casi la dueña; el dueño, un próspero comerciante, viejo y solterón un poco cansado de los embates de ella; y un criado, mudo, que lo asiste y cumple con todos sus caprichos”, describe.