¿Olvidos y falta de concentración? Las alertas de la niebla mental y qué recomiendan los expertos

Resumen para apurados
- Especialistas alertaron hoy en Tucumán sobre el aumento de la niebla mental provocada por sobrecarga cognitiva, estrés y malos hábitos de descanso en la población.
- El cuadro afecta la memoria de trabajo debido a causas clínicas, rumiación mental y secuelas de covid-19, agravado por el déficit de sueño y la hipervigilancia cotidiana.
- Para prevenir el deterioro funcional, los expertos recomiendan actividad física diaria, descanso adecuado, foco en tareas únicas y mantener vínculos sociales activos.
La niebla mental está rodeada de un halo de imprecisiones. No en cuanto a sus causas o formas de prevención, sino en cuanto a la disciplina que se apropia de ella, al diagnóstico y a los tratamientos para solucionarla. Se trata de un fenómeno abordado desde diferentes especialidades, que no es exclusivo de la edad adulta.
La neuróloga Daniela Graci explicó que se define como un conjunto subjetivo de síntomas cognitivos caracterizados por una disminución percibida de la claridad mental, la eficiencia del procesamiento cognitivo y la capacidad para mantener la atención, recuperar información u organizar el pensamiento sin que necesariamente se trate de un déficit en la evaluación neuropsicológica.
El doctor Facundo Soria Huellen, residente de psiquiatría del Hospital Nuestra Señora del Carmen, sostuvo que la niebla mental no puede definirse como una enfermedad o un diagnóstico porque no está en manuales de clasificación ni como diagnóstico. “Es una expresión que los pacientes usan para describir una experiencia”, comentó.
Lo que falla en estos casos, según Soria Huellen, es la memoria de trabajo, un resto atencional que tiene el cerebro en donde se almacena información temporalmente para poder hacer otras tareas en el momento.
Aunque el término se popularizó como efecto del Covid en la pandemia, no solo este virus produce la niebla mental. También aparece en la fibromialgia, en casos de diabetes descompensada, deficiencias vitamínicas, fatiga y malestar emocional, extensos períodos de insomnio o sometimiento a situaciones de estrés o luego de consumir determinados medicamentos.
El impacto de la niebla mental en la salud
La niebla mental, según el residente de psiquiatría, “no siempre es un llamado de atención a la salud mental, más bien es un llamado de atención para saber qué cambió en mi vida”. Aunque hay una tendencia a asociar estos tópicos, Soria Huellen sostiene que el brain fog no siempre tiene que ver con lo psicológico. El insomnio no controlado, el estrés sostenido, el consumo excesivo de alcohol y los cuadros virales sí son sus causas más comunes. Pero también hay otras causas médicas no psiquiátricas como ser el hipotiroidismo, la anemia crónica, la falta de hierro, el déficit de B12, el lupus y los cambios hormonales del embarazo o la perimenopausia.
“Siguiendo esta línea, hay un círculo vicioso”, destacó el profesional. Las personas con ansiedad, por ejemplo, pueden empezar a presentar quejas cognitivas, lo que las lleva a entrar en un estado de hipervigilancia sobre su propio funcionamiento cognitivo. “Ese pensamiento también ocupa resto cognitivo y disminuimos más la memoria de trabajo”, señaló.
Qué es la rumiación de pensamientos
El psicólogo Roberto Marchetti se sumó a la idea de una imposibilidad de concentrarse asociada a un exceso de carga mental. Llamó a esta actividad rumiación de pensamientos, una serie de ideas intrusivas ligadas a cierta autoexigencia que provoca pensamientos repetitivos. “La persona va procesando la información de manera cada vez más catastrófica y esto provoca un mayor nivel de deterioro de su vida diaria”, destacó.
“Los tucumanos duermen menos de lo habitual e incide mucho la alimentación. Esto hace que una persona funcione un poco más lento y pierda agilidad mental”, explicó. Aunque todas las personas tienen este tipo de procesos mentales ante situaciones de alerta, el problema empieza cuando se vuelven episodios repetitivos aun ante la ausencia de estímulos estresantes.
La rumiación puede volverse un estado crónico que causa desregulación emocional y un incremento en los episodios de niebla mental. Así, esta fusión puede hacer crecer la sintomatología, reforzándose mutuamente en forma de bucle.
Cómo prevenir la niebla mental
Uno de los ejercicios más recomendados para evitar la rumiación de pensamientos es el enfoque en una única actividad. A día de hoy, la cantidad de estímulos exige a la mente una capacidad de procesamiento de información mucho mayor que incrementa la posibilidad de padecer esta niebla. Marchetti también recomendó flexibilizar el patrón de pensamientos, evitar la sobreinterpretación de situaciones y las emociones más intensas.
Otras actividades sugeridas por el profesional fueron los ejercicios de descarga mental como analizar pensamientos y chequear si corresponden a hechos reales o interpretaciones. “Muchos de los problemas de las rumiaciones vienen porque tendemos a sobreinterpretar y eso estimula una emoción: un enojo o un nivel alto de ansiedad”, señaló. La intensidad de una emoción puede disminuirse mediante prácticas con cambio de temperatura, como apoyar las manos en algo frío o las rutinas de ejercicio en casa en los momentos de mayor excitación cognitiva.
La licenciada en acompañamiento terapéutico, Romina Kreczman Monroy, propuso una “estimulación cognitiva ecológica”, es decir, entrenar el cerebro en la vida real con comportamientos y decisiones del día a día para evitar esta sintomatología. Como parte de una terapia preventiva, invitó a mantener una buena higiene mental durmiendo entre 7 y 8 horas diarias; caminar al menos 30 minutos diarios para mejorar la cognición; hablar, contar, reírse y salir para evitar el aislamiento –uno de los mayores predictores de niebla mental–; usar apoyos como agendas, alarmas y notas y hacer pausas activas de 10 minutos para leer, respirar, escuchar música sin usar el celular.
“En síntesis, el cerebro no se oxida solo por la edad, sino por la falta de uso, de descanso y de vínculos”, cerró.