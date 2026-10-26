¿Olvidos y falta de concentración? Las alertas de la niebla mental y qué recomiendan los expertos

El impacto de la niebla mental en la salud

La niebla mental, según el residente de psiquiatría, “no siempre es un llamado de atención a la salud mental, más bien es un llamado de atención para saber qué cambió en mi vida”. Aunque hay una tendencia a asociar estos tópicos, Soria Huellen sostiene que el brain fog no siempre tiene que ver con lo psicológico. El insomnio no controlado, el estrés sostenido, el consumo excesivo de alcohol y los cuadros virales sí son sus causas más comunes. Pero también hay otras causas médicas no psiquiátricas como ser el hipotiroidismo, la anemia crónica, la falta de hierro, el déficit de B12, el lupus y los cambios hormonales del embarazo o la perimenopausia.