Murió un nene de 10 años por una ameba “come-cerebros” en Catamarca: cerraron las Termas de Fiambalá

Un niño de 10 años murió en Catamarca por una infección causada por la llamada ameba “come-cerebros” y las autoridades dispusieron el cierre preventivo de las Termas de Fiambalá. La investigación busca determinar dónde estuvo expuesto el menor a Naegleria fowleri, el microorganismo que provoca la meningoencefalitis amebiana primaria, una enfermedad poco frecuente y de elevada mortalidad.