Cáncer de mama: dónde hacerse la mamografía gratis en Tucumán

Resumen para apurados
- En el marco del Octubre Rosa, el Ministerio de Salud de Tucumán ofrece mamografías gratuitas en 16 centros públicos para fomentar la detección temprana del cáncer de mama.
- La atención se brinda en hospitales, policlínicas y unidades móviles. En el país mueren hasta 6.000 mujeres al año y cuatro de cada diez mayores de 40 no se controlan regularmente.
- Facilitar el acceso gratuito busca reducir la mortalidad mediante diagnósticos precoces, permitiendo tratamientos oportunos ante una de las principales causas de muerte oncológica.
El mes de octubre se vuelve una fecha clave en la prevención del cáncer de mama y, como actividad central para evitar esta enfermedad o detectarla en sus etapas más tempranas, es indispensable hacerse chequeos médicos. La mamografía es el estudio más eficaz para detectar el cáncer de mama en sus inicios. La red de salud pública de Tucumán dispone de numerosos mamógrafos en toda la provincia para hacerse el estudio de forma gratuita.
En el Octubre Rosa, los centros de atención de la salud promueven y concientizan sobre esta problemática que sigue siendo la cuarta mayor causante de muertes por cáncer en el mundo. Se estima que en Argentina entre 5.600 y 6.000 mujeres mueren por cáncer al año. En el mundo, la cifra asciende a 649.000 en el mismo período.
Dónde hacerse la mamografía gratis en Tucumán
El Ministerio de Salud Pública de Tucumán cuenta con un mapa con la ubicación de los mamógrafos disponibles en la red pública de la provincia. Ingresando a él podrás ver cuáles son los centros de atención más cercanos para hacerte el chequeo correspondiente. En total, 16 mamógrafos, incluyendo el móvil que se traslada en el Tráiler de la Mujer. Estos son:
Instituto de Maternidad Nuestra Señora de la Merced: atención de lunes a viernes de 7 a 18. Mate de Luna 1535
Hospital Eva Perón: atención de lunes a viernes de 8 a 13. Ruta Nacional 9 y Camino del Carmen, Banda del Río Salí
Hospital Avellaneda: atención de lunes a viernes de 8 a 16. Catamarca 2000.
Hospital Néstor Kirchner: atención lunes, miércoles y viernes de 8 a 16; martes y jueves de 7 a 19. Mendoza 128.
Hospital Centro de Salud Zenón Santillán: atención de lunes a viernes de 7 a 15.30. Avenida Avellaneda 750.
Hospital Regional de Monteros General Lamadrid: atención de lunes a viernes de 8 a 18. Sarmiento 453, Monteros.
Hospital Eliseo Cantón - Lules: atención de lunes a viernes de 7 a 13. Belgrano 300, Lules.
Hospital Regional de Concepción Miguel Belascuain: atención lunes, martes y viernes de 8 a 16 y miércoles y jueves de 8 a 20. San Luis 150, Concepción.
Hospital de Juan Bautista Alberdi: atención de lunes a jueves de 7 a 15 y viernes de 7 a 13. Belgrano 851, Juan Bautista Alberdi.
Hospital de Tafí del Valle: atención jueves de 8 a 19 y viernes de 7 a 18. Avenida San Martín s/n.
Policlínica Banda del Río Salí: atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18. Diagonal Paz y 9 de Julio.
Policlínica de Alderetes: atención de lunes a viernes de 8 a 20. Obispo Colombres y Benjamín Matienzo.
Hospital de Lomas de Tafí: atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 12 a 16. Avenida Raúl Alfonsín y calle Batalla de Tucumán.
Tráiler de la Mujer: atención de lunes a viernes de 7 a 13
Mamógrafo móvil: de lunes a viernes de 7 a 13
Mes Rosa en la Asistencia Pública
La Asistencia Pública, dependiente de salud del Municipio de San Miguel de Tucumán también se tiñó de rosa este mes. El organismo, ubicado en Chacabuco 239, brinda servicios de salud gratuitos y accesibles, para que todas las personas puedan hacerse controles. Incluso cuenta con un Piso Rosa, pensado exclusivamente para que las mujeres puedan acceder a conocer su estado de salud. Los turnos pueden conseguirse en este link.