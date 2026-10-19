Cáncer de mama: dónde hacerse la mamografía gratis en Tucumán

El mes de octubre se vuelve una fecha clave en la prevención del cáncer de mama y, como actividad central para evitar esta enfermedad o detectarla en sus etapas más tempranas, es indispensable hacerse chequeos médicos. La mamografía es el estudio más eficaz para detectar el cáncer de mama en sus inicios. La red de salud pública de Tucumán dispone de numerosos mamógrafos en toda la provincia para hacerse el estudio de forma gratuita.