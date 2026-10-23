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Alerta de la OMS por el primer caso de virus Shamonda en humanos: cómo se transmite y qué se sabe

La persona fallecida era inmunodeprimida y las autoridades sanitarias investigan cómo contrajo el virus, que afecta principalmente a los animales.

Alerta de la OMS por el primer caso de virus Shamonda en humanos: cómo se transmite y qué se sabe
Foto: Shutterstock
Por Redacción Sociedad Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • La OMS confirmó el 22 de octubre el primer caso humano y muerte por virus Shamonda en Francia, en un paciente inmunodeprimido cuya vía de contagio se investiga.
  • Este patógeno suele afectar al ganado y se transmite por picaduras de mosquitos. Aunque circulaba en África y Japón, en junio comenzó a detectarse en varios países europeos.
  • Sin vacunas disponibles, la OMS monitorea la situación epidemiológica y los científicos analizan el impacto clínico real del virus en la salud humana tras este caso aislado.
Resumen generado con IA

Este jueves 22 de octubre, la Organización Mundial de la Salud confirmó el primer caso del virus Shamonda transmitido a un ser humano. El caso fue identificado en Francia, donde una persona inmunodeprimida falleció a causa de la infección. El deceso se registró el 20 de octubre y, por el momento, se desconoce cómo llegó exactamente el virus al paciente.

Francia confirmó la primera muerte humana por el virus Shamonda

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Según la OMS, Shamonda es un virus que afecta principalmente a los animales –como ganado bovino, ovejas, cabras y caballos–. Actualmente, el virus tiene presencia en África y Japón. En junio de este año se reportaron casos en el oeste de Europa, incluyendo países como Alemania, Suiza, Austria, Bélgica y Francia. El de Francia fue reportado como un caso aislado. La OMS se encuentra monitoreando la situación y dará nuevas actualizaciones en cuanto haya más información.

¿Cómo se transmite el virus Shamonda?

Según la OMS, se cree que el virus se transmite entre los animales por la picadura de mosquitos, aunque se desconoce la especie exacta que funciona como vector. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España sostiene que el mosquito del género Culicoides es el encargado de la transmisión. No es un virus conocido por transmitirse directamente de un animal a otro, salvo durante la preñez, cuando un animal infectado transmite el virus al feto.

En los lugares donde el virus es endémico, la aparición de Shamonda coincide con los períodos de presencia de los mosquitos. En Europa, estos patrones son diferentes. Sin embargo, se sospecha que en Francia el virus pudo haber sido transmitido al paciente fallecido también mediante la picadura de un mosquito infectado. Por lo pronto, se requieren más análisis para determinar cómo se contagió la persona y comprender si el virus incidió en su muerte.

Shamonda: una enfermedad sin vacuna

El virus Shamonda pertenece al género Orthobunyavirus y al subgrupo Simbu. Los países que reportan casos están invitados a notificarlos a la Organización Mundial de Sanidad Animal (World Organisation for Animal Health), aunque no es obligatorio. Para confirmar un caso son necesarias las pruebas de laboratorio, ya que el cuadro clínico puede parecerse al de otras enfermedades.

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Entre los signos de Shamonda, los animales pueden tener fiebre, diarrea y menor producción de leche. Los animales infectados desde su etapa fetal pueden desarrollar malformaciones congénitas, especialmente los terneros. Los equinos pueden presentar también sintomatología nerviosa.

Tiene un período de incubación de dos a cinco días y, por el momento, no hay una vacuna para prevenirlo.

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