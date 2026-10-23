Alerta de la OMS por el primer caso de virus Shamonda en humanos: cómo se transmite y qué se sabe

¿Cómo se transmite el virus Shamonda?

Según la OMS, se cree que el virus se transmite entre los animales por la picadura de mosquitos, aunque se desconoce la especie exacta que funciona como vector. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España sostiene que el mosquito del género Culicoides es el encargado de la transmisión. No es un virus conocido por transmitirse directamente de un animal a otro, salvo durante la preñez, cuando un animal infectado transmite el virus al feto.