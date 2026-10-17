En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad

A través de un comunicado, el partido recordó el 17 de octubre de 1945, cuando una multitud de trabajadores se movilizó hacia Plaza de Mayo para exigir la liberación de Perón, que se encontraba detenido. “Ese día nació el peronismo”, señaló el texto, que trazó un paralelismo entre aquel episodio y la situación actual de la ex mandataria.