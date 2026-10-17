En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad
A través de un comunicado, el Partido Justicialista convocó a la militancia y a distintos sectores políticos y sociales a luchar contra lo que considera "una persecución judicial contra la ex presidenta".
Resumen para apurados
- En el Día de la Lealtad, el PJ comparó este sábado en Argentina la causa de Cristina Kirchner con la de Perón para exigir su libertad frente a una presunta proscripción.
- El comunicado evocó el 17 de octubre de 1945 y cuestionó la condena sin pruebas y la inhabilitación a la expresidenta, además de su régimen de prisión domiciliaria.
- El llamado a movilizarse busca consolidar la unidad partidaria y reactivar la presión política y social ante el escenario judicial que condiciona el futuro electoral del PJ.
El Partido Justicialista (PJ) comparó la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner con la proscripción de Juan Domingo Perón y convocó a la militancia a movilizarse para reclamar la libertad de la ex presidenta. El pronunciamiento se difundió este sábado, en el marco de la conmemoración del Día de la Lealtad peronista.
A través de un comunicado, el partido recordó el 17 de octubre de 1945, cuando una multitud de trabajadores se movilizó hacia Plaza de Mayo para exigir la liberación de Perón, que se encontraba detenido. “Ese día nació el peronismo”, señaló el texto, que trazó un paralelismo entre aquel episodio y la situación actual de la ex mandataria.
“Hoy la historia vuelve a interpelarnos”, sostuvo el PJ, que hizo referencia a la detención de Cristina Kirchner en su domicilio de San José 1111 y cuestionó las restricciones impuestas al régimen de visitas.
El reclamo por la libertad de Cristina Kirchner
En el documento, el justicialismo también cuestionó la condena judicial contra la ex presidenta, a la que calificó como “sin pruebas”. Además, sostuvo que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye, según su interpretación, el objetivo central de una persecución política.
“No se trata de justicia: se trata de proscripción”, afirmó el comunicado. En esa línea, el partido acusó a distintos sectores del poder de intentar impedir que la ciudadanía vuelva a elegir a Cristina Kirchner, a quien definió como “la dirigente política más importante de la oposición”.
El pronunciamiento vinculó así la situación judicial de la ex mandataria con uno de los episodios centrales de la historia del peronismo y convirtió el reclamo por su libertad en uno de los ejes del mensaje por el 17 de octubre.
La convocatoria a la militancia
Sobre el cierre, el Partido Justicialista llamó a sus militantes, organizaciones, trabajadores y a “todos los sectores democráticos del país” a asumir una “responsabilidad histórica” para reclamar la libertad de Cristina Kirchner y el fin de lo que considera su proscripción.
Acto en Tucumán
El peronismo tucumano se reunirá este sábado en el Hipódromo para conmemorar el Día de la Lealtad. El acto, convocado por el Partido Justicialista (PJ), comenzará a las 16 y estará encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo.
La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales oficiales del PJ tucumano, que llamó a la militancia a participar de la jornada con banderas y consignas de unidad.