Política

Cristina Kirchner reapareció desde el balcón de su departamento por el Día de la Lealtad

La ex presidenta saludó a los militantes que se concentraron frente a su residencia, mientras cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

DÍA DE LA LEALTAD. Cristina Kirchner saludó a la militancia que se acercó a San José 1111.
DÍA DE LA LEALTAD. Cristina Kirchner saludó a la militancia que se acercó a San José 1111.
Por Redacción Política Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • Cristina Kirchner saludó este sábado a militantes desde el balcón de su casa en Constitución, Buenos Aires, para conmemorar el Día de la Lealtad peronista.
  • La exmandataria cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. En paralelo, el Partido Justicialista comparó su detención con la proscripción de Juan Domingo Perón en 1945.
  • El PJ busca convertir el reclamo por la libertad de la exmandataria en el eje central de la reorganización peronista frente a las restricciones electorales impuestas.
Resumen generado con IA

Cristina Fernández de Kirchner reapareció este sábado desde el balcón de su departamento, ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. La ex presidenta salió a saludar a los militantes que se acercaron al lugar en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Lealtad.

Las primeras columnas de simpatizantes comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del edificio cerca de las 16. En ese momento, la exmandataria salió al balcón para saludar e interactuar con los asistentes.

Los militantes se reunieron frente a su domicilio para acompañarla durante una jornada marcada por las actividades vinculadas al Día de la Lealtad peronista.

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En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad

El Partido Justicialista (PJ) comparó la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner con la proscripción de Juan Domingo Perón y convocó a la militancia a movilizarse para reclamar la libertad de la ex presidenta. El pronunciamiento se difundió este sábado, en el marco de la conmemoración del Día de la Lealtad peronista.

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad

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A través de un comunicado, el partido recordó el 17 de octubre de 1945, cuando una multitud de trabajadores se movilizó hacia Plaza de Mayo para exigir la liberación de Perón, que se encontraba detenido. “Ese día nació el peronismo”, señaló el texto, que trazó un paralelismo entre aquel episodio y la situación actual de la ex mandataria.

“Hoy la historia vuelve a interpelarnos”, sostuvo el PJ, que hizo referencia a la detención de Cristina Kirchner en su domicilio de San José 1111 y cuestionó las restricciones impuestas al régimen de visitas.

En el documento, el justicialismo también cuestionó la condena judicial contra la ex presidenta, a la que calificó como “sin pruebas”. Además, sostuvo que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye, según su interpretación, el objetivo central de una persecución política.

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

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“No se trata de justicia: se trata de proscripción”, afirmó el comunicado. En esa línea, el partido acusó a distintos sectores del poder de intentar impedir que la ciudadanía vuelva a elegir a Cristina Kirchner, a quien definió como “la dirigente política más importante de la oposición”.

El pronunciamiento vinculó así la situación judicial de la ex mandataria con uno de los episodios centrales de la historia del peronismo y convirtió el reclamo por su libertad en uno de los ejes del mensaje por el 17 de octubre.

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