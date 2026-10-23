21k LA GACETA

Arón Quiroga, el ganador de los 21K LA GACETA que corre sin dormir, recibió una gran noticia

"Hoy quiero compartirles con mucha alegría que confían en mí para acompañarme en este camino", escribió el corredor en sus redes sociales.

IMPARABLE. Arón Quiroga se había quedado con la prueba principal de la jornada en el parqe 9 de Julio.
IMPARABLE. Arón Quiroga se había quedado con la prueba principal de la jornada en el parqe 9 de Julio. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Arón Quiroga consiguió el patrocinio de dos marcas en Tucumán tras ganar los 21K de LA GACETA el 12 de octubre y pedir apoyo deportivo para continuar compitiendo.
  • Quiroga trabaja como encargado nocturno de edificios con turnos de hasta 24 horas y compitió sin dormir, logrando el triunfo ante 3.000 corredores con un tiempo de 1h 12m 30s.
  • El respaldo de Marathon Deportes y Saucony aportará equipamiento de élite y sustento a Quiroga, permitiéndole potenciar su entrenamiento y desarrollo atlético.
Resumen generado con IA

"Ojalá que con esta medalla aparezca algún apoyo". La frase que Arón Quiroga había dejado flotando tras su victoria en los 21K de LA GACETA finalmente se hizo realidad. El atleta de 34 años, que se consagró el pasado 12 de octubre en una prueba con 3.000 corredores, acaba de confirmar que consiguió sponsors.

Detrás de su impresionante marca de 1 hora, 12 minutos y 30 segundos no había contratos ni concentraciones, sino puro sacrificio. Quiroga se desempeña como encargado nocturno en un edificio de la calle San Martín al 600. Cumple guardias de nueve horas cada noche y turnos de 24 horas continuas los fines de semana. De hecho, a la largada de la avenida Soldati llegó prácticamente sin haber pegado un ojo. 

"Casi siempre corro así, desvelado. El año pasado pude conseguir al fin un trabajo seguro, pero lamentablemente los horarios no me favorecen para entrenar", había contado el corredor de Manantial Sur.

El mensaje y la noticia

En las últimas horas, Quiroga contó que Marathon Deportes y Saucony, dos de los principales aliados de los 21K de LA GACETA, se convirtieron en sus sponsors oficiales. "Detrás de cada entrenamiento no hay secretos, solo constancia, amor por lo que hago y ganas de dar lo mejor de mí todos los días", dijo el atleta.

Arón, como se lo conoce en el mundo del running, escribió un mensaje en las redes sociales para dar la buena noticia: "Hoy quiero compartirles con mucha alegría que Marathon Deportes y Saucony confían en mí para acompañarme en este camino como sponsors oficiales".

"No puedo estar más agradecido. Nada de esto sería posible sin el apoyo de mi familia y de todos ustedes que siempre me tiran la mejor energía. Y como si fuera poco: este sábado me llegan las nuevas Saucony Endorphin Elite 3. Estoy súper ansioso por probarlas y contarles qué tal van", sentenció.

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