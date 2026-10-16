Del podio panamericano a la cima nacional: Juan Pablo Nadotti es el nuevo campeón argentino de parapente

Entre ambas sedes se volaron cuatro mangas, como se denomina a cada carrera. La primera, de 41 kilómetros, fue suya: lideró la prueba durante más tiempo que el resto y llegó antes al gol, la meta final. En la segunda, de 56 kilómetros, cruzó primero la línea de llegada, pero terminó tercero porque no había acumulado suficientes puntos de liderazgo. La tercera, de 55 kilómetros, resultó decisiva. El piloto la encabezó prácticamente de principio a fin, volvió a llegar primero y se adjudicó también los puntos por tiempo.