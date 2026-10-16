Del podio panamericano a la cima nacional: Juan Pablo Nadotti es el nuevo campeón argentino de parapente

Resumen para apurados
- El tucumano Juan Pablo Nadotti se consagró campeón argentino de parapente en La Rioja tras liderar la sumatoria de puntos de la temporada 2026 del certamen nacional.
- Nadotti, quien ganó el bronce panamericano en Brasil en abril, logró el título en su primera temporada profesional tras superar las fechas de Loma Bola y La Rioja.
- La victoria ratifica el dominio de los pilotos tucumanos en el parapente del país y fortalece la presencia del seleccionado nacional en futuras competencias mundiales.
En la ceremonia de premiación, la copa cambió de manos sin salir de Tucumán. Álvaro Blas Lucero, campeón argentino de parapente en 2025, fue el encargado de entregarle el trofeo a Juan Pablo Nadotti, el piloto de 42 años que se quedó con la edición 2026 después de una definición que se resolvió en el cielo de La Rioja.
El certamen nacional se define por la sumatoria de dos fechas de cuatro días cada una. La primera se disputó en Loma Bola, donde el tucumano terminó segundo, a apenas 1,6 puntos del ganador. En la segunda, en La Rioja, no dejó margen para la discusión: se impuso con 34 puntos de ventaja sobre su escolta.
Entre ambas sedes se volaron cuatro mangas, como se denomina a cada carrera. La primera, de 41 kilómetros, fue suya: lideró la prueba durante más tiempo que el resto y llegó antes al gol, la meta final. En la segunda, de 56 kilómetros, cruzó primero la línea de llegada, pero terminó tercero porque no había acumulado suficientes puntos de liderazgo. La tercera, de 55 kilómetros, resultó decisiva. El piloto la encabezó prácticamente de principio a fin, volvió a llegar primero y se adjudicó también los puntos por tiempo.
Ese triunfo le dio una ventaja que sus rivales ya no pudieron descontar. “En la tercera prueba me llevé 1.000 puntos, que es el puntaje máximo que te paga una prueba. De alguna forma, eso hacía que la diferencia respecto de los demás fuera difícil de revertir”, explicó Nadotti. La cuarta manga, de 39 kilómetros, se voló el último día, aunque por las condiciones de la jornada y la diferencia acumulada el resultado ya era irreversible.
El riesgo de ir adelante
Para entender la consagración, conviene repasar cómo se puntúa cada carrera. El sistema contempla dos factores: el liderazgo, es decir, el tiempo que un piloto va al frente del grupo, y la velocidad para completar el recorrido. Cuanto más se lidera y menos se tarda en llegar al gol respecto de los rivales, más puntos paga la prueba.
Ir adelante, sin embargo, tiene su precio. “Significa un gran riesgo, porque quien lidera no tiene información sobre la condición térmica; no tiene parapentes adelante que demuestren si se sube o no”, detalló el campeón. Las térmicas son las corrientes de aire caliente ascendente que les permiten a los pilotos ganar altura y seguir avanzando.
Ocho años de vuelo
La relación del flamante campeón con el parapente es relativamente reciente: este es su octavo año de vuelo. Todo comenzó cuando su primo Sebastián Núñez, que era parapentista, lo llevó a volar en biplaza. Años más tarde se decidió a hacer el curso de piloto, pasó por todas las categorías y 2026 fue su primera temporada en la categoría profesional.
El deporte ocupa hoy el centro de su vida. “Lo practico con mucha pasión. Acomodé toda mi vida, el trabajo, la familia, para poder dedicarme a competir. Incluso me mudé a Yerba Buena para estar más cerca de la zona de vuelo”, contó. El parapentista también valora lo que aprendió de sus pares. “Le dedico mucho tiempo y recibí mucha ayuda de compañeros de vuelo que de alguna forma van forjando y sumando al estilo de vuelo que tengo”, reconoció.
El título nacional coronó un año especial. En abril, formó parte del equipo argentino que obtuvo la medalla de bronce en el 7° Panamericano de la FAI, disputado en Castelo (Brasil), donde el seleccionado quedó detrás del local y de Estados Unidos.
Sello tucumano
La consagración confirma el peso de la provincia en la disciplina. Adrián Acosta abrió el camino en 2019, cuando se convirtió en el primer tucumano en ganar el Argentino absoluto. Blas Lucero lo hizo en 2023 y en 2025, y ahora llegó el turno de Nadotti.
Los dos últimos campeones comparten mucho más que un podio. Integran el seleccionado nacional, son amigos y compañeros de vuelo, y durante el año viajan al exterior para competir, sin apoyo de ningún tipo. Por eso, la entrega de la copa tuvo un significado especial. “El campeón 2025 también es tucumano y fue quien me entregó la copa. De alguna forma, eso marca el gran nivel tucumano”, resumió.