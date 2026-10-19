Cuatro tucumanos debutan este martes en el Mundial de Kickboxing de Colombia

Los deportistas pertenecen al "Team Invictus" y son los únicos representantes de la provincia dentro de la selección argentina. En la categoría Adultos, Franco Jiménez (de San Andrés) competirá hasta 57 kilos en la modalidad Full Contact, además de desempeñarse como entrenador dentro del cuerpo técnico nacional. En Juveniles, Nahuel Mure (Tafí Viejo, 17 años) participará hasta 75 kilos en un programa que abarca Light Contact, Kick Light, Full Contact, Low Kick, K1 y Boxeo; Máximo Díaz (Las Talitas, 17 años) se presentará hasta 60 kilos en Full Contact, Kick Boxing y K1; mientras que Pablo Pereyra (Las Talitas, 16 años) competirá hasta 71 kilos en Full Contact, Low Kick y K1.