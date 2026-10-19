Cuatro tucumanos debutan este martes en el Mundial de Kickboxing de Colombia

Resumen para apurados
- Cuatro atletas tucumanos debutan este martes en el Mundial de Kickboxing WKF en Cartagena, Colombia, representando a la selección argentina tras clasificar a fines de 2025.
- Tras superar el pesaje oficial, los integrantes del Team Invictus accedieron al certamen luego de obtener medallas de oro y plata en el torneo Panamericano de Bucaramanga.
- Frente a 2.000 rivales de 70 países, los atletas disputarán las rondas eliminatorias hasta el sábado buscando medallas y consolidar a Tucumán en la élite internacional.
Tras cumplir con éxito el pesaje oficial este lunes por la mañana, los atletas tucumanos ya tienen todo listo para competir en el Campeonato Mundial de Kickboxing WKF 2026, que se lleva a cabo en Cartagena de Indias, Colombia. La acción en el ring y los tatamis comenzará este martes y se desarrollará hasta este sábado.
Los deportistas pertenecen al "Team Invictus" y son los únicos representantes de la provincia dentro de la selección argentina. En la categoría Adultos, Franco Jiménez (de San Andrés) competirá hasta 57 kilos en la modalidad Full Contact, además de desempeñarse como entrenador dentro del cuerpo técnico nacional. En Juveniles, Nahuel Mure (Tafí Viejo, 17 años) participará hasta 75 kilos en un programa que abarca Light Contact, Kick Light, Full Contact, Low Kick, K1 y Boxeo; Máximo Díaz (Las Talitas, 17 años) se presentará hasta 60 kilos en Full Contact, Kick Boxing y K1; mientras que Pablo Pereyra (Las Talitas, 16 años) competirá hasta 71 kilos en Full Contact, Low Kick y K1.
La clasificación de la delegación comenzó a gestarse a fines de 2025 en el Panamericano de Bucaramanga, donde el equipo aseguró las plazas mundialistas tras la consagración de Mure como doble campeón panamericano y el subcampeonato de Jiménez en Full Contact. Para esta cita en Cartagena, el equipo provincial sumó a los juveniles Díaz y Pereyra para iniciar este martes las rondas eliminatorias.
El Mundial de Cartagena reúne a cerca de 2.000 participantes provenientes de más de 70 países. Superado el obstáculo de la balanza, los guerreros tucumanos comenzarán este martes sus cruces eliminatorios en busca del podio.