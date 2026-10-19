DeportesMás deportes

Cuatro tucumanos debutan este martes en el Mundial de Kickboxing de Colombia

Los competidores del "Team Invictus" dieron el peso reglamentario y representarán a la selección argentina en el torneo de Cartagena de Indias, que se disputará hasta el sábado.

ORGULLO. Los tucumanos representarán durante toda la semana al equipo argentino.
ORGULLO. Los tucumanos representarán durante toda la semana al equipo argentino.
Por Redacción Deportes 19 Octubre 2026

Resumen para apurados

  • Cuatro atletas tucumanos debutan este martes en el Mundial de Kickboxing WKF en Cartagena, Colombia, representando a la selección argentina tras clasificar a fines de 2025.
  • Tras superar el pesaje oficial, los integrantes del Team Invictus accedieron al certamen luego de obtener medallas de oro y plata en el torneo Panamericano de Bucaramanga.
  • Frente a 2.000 rivales de 70 países, los atletas disputarán las rondas eliminatorias hasta el sábado buscando medallas y consolidar a Tucumán en la élite internacional.
Resumen generado con IA

Tras cumplir con éxito el pesaje oficial este lunes por la mañana, los atletas tucumanos ya tienen todo listo para competir en el Campeonato Mundial de Kickboxing WKF 2026, que se lleva a cabo en Cartagena de Indias, Colombia. La acción en el ring y los tatamis comenzará este martes y se desarrollará hasta este sábado.

Los deportistas pertenecen al "Team Invictus" y son los únicos representantes de la provincia dentro de la selección argentina. En la categoría Adultos, Franco Jiménez (de San Andrés) competirá hasta 57 kilos en la modalidad Full Contact, además de desempeñarse como entrenador dentro del cuerpo técnico nacional. En Juveniles, Nahuel Mure (Tafí Viejo, 17 años) participará hasta 75 kilos en un programa que abarca Light Contact, Kick Light, Full Contact, Low Kick, K1 y Boxeo; Máximo Díaz (Las Talitas, 17 años) se presentará hasta 60 kilos en Full Contact, Kick Boxing y K1; mientras que Pablo Pereyra (Las Talitas, 16 años) competirá hasta 71 kilos en Full Contact, Low Kick y K1.

La clasificación de la delegación comenzó a gestarse a fines de 2025 en el Panamericano de Bucaramanga, donde el equipo aseguró las plazas mundialistas tras la consagración de Mure como doble campeón panamericano y el subcampeonato de Jiménez en Full Contact. Para esta cita en Cartagena, el equipo provincial sumó a los juveniles Díaz y Pereyra para iniciar este martes las rondas eliminatorias.

Cuatro tucumanos debutan este martes en el Mundial de Kickboxing de Colombia

El Mundial de Cartagena reúne a cerca de 2.000 participantes provenientes de más de 70 países. Superado el obstáculo de la balanza, los guerreros tucumanos comenzarán este martes sus cruces eliminatorios en busca del podio.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Un Pokémon GO de gatos? La app que convierte fotos reales en una colección para el celular
1

¿Un Pokémon GO de gatos? La app que convierte fotos reales en una colección para el celular

Un científico tucumano se suma al plan nacional para proteger a una especie en peligro
2

Un científico tucumano se suma al plan nacional para proteger a una especie en peligro

Cómo enseñar español a extranjeros: la UNT abrió un curso virtual sobre lectura y escritura
3

Cómo enseñar español a extranjeros: la UNT abrió un curso virtual sobre lectura y escritura

“Yo sí o sí voy a subir al podio”: el tucumano de 22 años que competirá en el Mundial de powerlifting
4

“Yo sí o sí voy a subir al podio”: el tucumano de 22 años que competirá en el Mundial de powerlifting

La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso
5

La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso

Ranking notas premium
Juventud, maldito tesoro
1

Juventud, maldito tesoro

2

Movimientos financieros con el oro y los salarios universitarios

El efectivo prácticamente desapareció: cómo cambiaron las propinas y los pagos cotidianos en Tucumán
3

"El efectivo prácticamente desapareció": cómo cambiaron las propinas y los pagos cotidianos en Tucumán

Inundaciones: entre nuevos debates y viejas herramientas olvidadas
4

Inundaciones: entre nuevos debates y viejas herramientas olvidadas

In Memorian: Rolo Díaz, un innovador de la altura
5

In Memorian: Rolo Díaz, un innovador de la altura

Más Noticias
“Yo sí o sí voy a subir al podio”: el tucumano de 22 años que competirá en el Mundial de powerlifting

“Yo sí o sí voy a subir al podio”: el tucumano de 22 años que competirá en el Mundial de powerlifting

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

Tienen 19 años, se formaron en el futsal de Atlético Tucumán y ahora jugarán profesionalmente en Italia

Tienen 19 años, se formaron en el futsal de Atlético Tucumán y ahora jugarán profesionalmente en Italia

Discriminación en el deporte argentino: ¿debería aplicarse un protocolo en los estadios?

Discriminación en el deporte argentino: ¿debería aplicarse un protocolo en los estadios?

Horóscopo chino: los signos protegidos que lograrán concretar sus metas en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos protegidos que lograrán concretar sus metas en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Ráfagas de 90 km/h, lluvias intensas y nieve: 10 provincias están bajo alerta amarilla este lunes

Ráfagas de 90 km/h, lluvias intensas y nieve: 10 provincias están bajo alerta amarilla este lunes

Colapinto vuelve a la acción en Austin: horarios y dónde ver el GP de Estados Unidos

Colapinto vuelve a la acción en Austin: horarios y dónde ver el GP de Estados Unidos

Mientras oficiaba misa, un cura murió golpeado por un crucifijo

Mientras oficiaba misa, un cura murió golpeado por un crucifijo

Comentarios