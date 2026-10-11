Del turno noche a la gloria: Arón Quiroga, el rey de los 21K LA GACETA que corre sin dormir

Guardias y desvelo

“Casi siempre corro así, desvelado. El año pasado pude conseguir al fin un trabajo seguro, pero lamentablemente los horarios no me favorecen para entrenar. Ahora mismo me estaban reemplazando en el edificio; en cuanto termine todo acá tengo que volver a cubrir esas horas”, explicó sobre sus obligaciones laborales. Para poder estar en la línea de partida, el aguante de los suyos fue fundamental: “Le agradezco a Augusto ‘Pipe’ Gauna, mi compañero que ‘me hizo la gamba’ en el trabajo, porque si no fuera por él yo no habría estado acá. Y también a mi amigo Miguel, que es veterano de la Guerra de Malvinas y siempre me pasa a buscar a las cuatro de la mañana para llevarme a competir en otras provincias”.