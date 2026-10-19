“Es uno de mis sueños”: un judoca tucumano de 12 años busca sponsors para llegar al Panamericano
Resumen para apurados
- El judoca tucumano Salvador Almirón Dolmoun, de 12 años, busca reunir fondos para competir en el Campeonato Panamericano de Cancún en noviembre representando a la Argentina.
- Número uno del ranking nacional y bicampeón argentino en 60 kg, el atleta entrena en Tucumán mientras su familia afronta los costos del viaje y equipo ante la falta de subsidios.
- Será su primer torneo internacional fuera del país, donde buscará medirse ante competidores de elite del continente y consolidar su proyección deportiva de cara al futuro.
Las medallas salieron una por una frente a la cámara de LG Play. Salvador Almirón Dolmoun las mostró en orden, como quien repasa su propia historia: la de su primer torneo, un tercer puesto en la Copa Alvear; la del título en esa misma copa el año pasado; las de los nacionales de San Juan y Córdoba; la del torneo Jardín de la República y las dos que ganó hace dos semanas. Son siete y explican por qué este judoca tucumano de 12 años, número uno del ranking nacional en la categoría 60 kilos, viajará al Campeonato Panamericano de Cancún, en México.
El camino no empezó con amor a primera vista. El chico practica judo desde los cuatro años, pero de pequeño no le encontraba el gusto y probó de todo: fútbol, básquet, rugby. Todo cambió cuando empezó a competir y encontró un grupo. “Cuando me hice un poco más grande, más maduro, me di cuenta de lo que era el judo, del trasfondo que tenía, y de que si me ponía metas podía conseguir cosas muy lindas”, explicó. Hoy, admite, no ir a judo ya es “una cosa fea”.
Su formación arrancó en Ahualli Gym, siguió en Alvear Gym, volvió a Ahualli y desde este año continúa en la Academia de Judo Ciudadela. Entrena tres veces por semana, a veces más, y le da a sus compañeros un valor que va más allá de lo deportivo. “Cuando te subís al tatami competís solo vos y la otra persona, pero no podés entrenar sin un compañero que pone su cuerpo y está predispuesto a que vos puedas entrenar. Los grupos son de las cosas más importantes para que alguien pueda salir a la luz”, sostuvo.
Este año marcó el salto. Según contó Emiliano Almirón, su papá, a principios de 2026 ganó el Nacional Apertura en San Juan y luego revalidó el título en el Nacional Centro de la República, en Villa Carlos Paz, para convertirse en bicampeón argentino. En el medio se quedó con el torneo Jardín de la República, en el Palacio de los Deportes, y fue campeón tucumano. La última prueba fue la cuarta edición de la Copa Alvear, el certamen más grande del norte argentino, con más de 500 competidores: ganó en Sub 13 y, como ensayo para México, también en Sub-15.
El Panamericano se disputará del 26 al 29 de noviembre y la familia viajará el 24 rumbo a Cancún. Allí estarán los mejores judocas de Estados Unidos, Brasil, México y Colombia, entre otros países. De los tres tucumanos convocados, el único que competirá será él, que nunca antes había salido de la Argentina. “A mí me parece una cosa loca poder llegar a un Panamericano. Es uno de mis sueños, por eso estoy muy feliz de poder representar a la bandera”, aseguró el judoca.
Un alias para llegar a Cancún
El esfuerzo económico corre por cuenta de la familia. El paquete para competir ronda los U$S 2.000, que cubren pasajes, traslados, alojamiento, comida e inscripción, a lo que se suma cerca de un millón de pesos para los judogis homologados que debe presentar. “En la Argentina la parte económica tiene muy poquito apoyo, y es lo que tratamos de difundir para que acompañen a estos talentos, sobre todo a los jóvenes”, remarcó Emiliano.
Quienes quieran colaborar pueden hacerlo al alias salvador.judo o comunicarse al 3812010529. “Me pueden ayudar a cumplir mi sueño, a representar a mi academia, a la provincia y al país”, pidió Salvador.