“Es uno de mis sueños”: un judoca tucumano de 12 años busca sponsors para llegar al Panamericano

Las medallas salieron una por una frente a la cámara de LG Play. Salvador Almirón Dolmoun las mostró en orden, como quien repasa su propia historia: la de su primer torneo, un tercer puesto en la Copa Alvear; la del título en esa misma copa el año pasado; las de los nacionales de San Juan y Córdoba; la del torneo Jardín de la República y las dos que ganó hace dos semanas. Son siete y explican por qué este judoca tucumano de 12 años, número uno del ranking nacional en la categoría 60 kilos, viajará al Campeonato Panamericano de Cancún, en México.