Atletismo: la tucumana Valentina Velardez ganó la medalla de plata en los 1.500 metros del Sudamericano U23

Resumen para apurados
- La tucumana Valentina Velardez logró la medalla de plata en los 1.500 metros del Sudamericano U23 de atletismo en Santa Fe, tras marcar un tiempo de 4'22"40 en la final.
- La atleta rebajó casi cinco segundos su marca previa internacional y coronó un año brillante, donde ya se consagró campeona nacional U20 y U23 en distintas distancias de fondo.
- El podio consolida su proyección en el atletismo de fondo y anticipa su próxima participación en el torneo sudamericano, donde competirá en la prueba de los 5.000 metros.
Valentina Velardez sumó una nueva medalla internacional a una temporada inolvidable. La atleta de Concepción se quedó con la plata en los 1.500 metros del Campeonato Sudamericano U23 de atletismo, que se disputa en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Santa Fe, tras marcar un tiempo de 4’22”40.
La prueba tuvo un fuerte protagonismo peruano. Anita Poma Mendoza se quedó con el oro con 4’19”91, nuevo récord del campeonato, mientras que Luz Arias completó el podio en el tercer puesto, con 4’24”81. Velardez se metió entre ambas con una gran definición en el tramo final.
La tucumana admitió que la medalla la sorprendió. “Me sentí cómoda en los últimos 200. La veía un poco difícil y no me lo imaginaba”, contó tras la carrera.
Una temporada de oro
El registro en Santa Fe confirma su crecimiento: rebajó en casi cinco segundos la marca con la que en junio se había colgado la plata en el Iberoamericano U20 de Lima (4’27”11). Este año, además, fue campeona nacional U20 en los 3.000 y en los 5.000 metros, y se consagró en los 1.500 del Nacional U23, en Tigre.
La medalla llega pocos días después de que se impusiera en los 10 kilómetros de los 21K LA GACETA, el domingo pasado en Tucumán, y antes de su segundo desafío en el certamen: los 5.000 metros, prueba en la que también representará a la Argentina.
La fondista, que entrena con Gustavo Herrera en el Sombra Team, no se olvidó de quienes la acompañan. “Le agradezco a mi mamá, que siempre me está acompañando; a mi profe, que todo el tiempo me da consejos, y a los chicos del club, que me están apoyando desde Tucumán”, expresó.