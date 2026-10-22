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Cuatro tucumanos representarán a Argentina en los Juegos Panamericanos de Taekwondo

La delegación provincial debutará este viernes en Barranquilla, Colombia. Los deportistas competirán en las modalidades de lucha, formas y equipos, bajo la conducción del gran maestro Adolfo Villanueva.

REPRESENTACIÓN TUCUMANA. Enrique Romero, Agostina Romero, Karla Castro y Augusto Valiente, junto al gran maestro Adolfo Villanueva y el entrenador Enrique Romero (h), integran la delegación argentina que competirá en los Juegos Panamericanos de Taekwondo ITF en Barranquilla, Colombia.
REPRESENTACIÓN TUCUMANA. Enrique Romero, Agostina Romero, Karla Castro y Augusto Valiente, junto al gran maestro Adolfo Villanueva y el entrenador Enrique Romero (h), integran la delegación argentina que competirá en los Juegos Panamericanos de Taekwondo ITF en Barranquilla, Colombia.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Cuatro taekwondistas tucumanos representan a Argentina desde este viernes en los Juegos Panamericanos ITF en Barranquilla, Colombia, en busca de podios continentales.
  • Los atletas compiten en lucha, formas y equipos dentro de un torneo categoría A que reúne a más de 300 participantes de América, bajo la guía del gran maestro Adolfo Villanueva.
  • La actuación de la delegación busca consolidar la presencia del taekwondo tucumano en el alto rendimiento internacional y sumar nuevos logros para el deporte provincial y nacional.
Resumen generado con IA

El taekwondo tucumano tendrá presencia internacional este fin de semana. Cuatro representantes de la provincia comenzarán a competir este viernes 23 de octubre en los XVII Juegos Panamericanos de Taekwondo ITF, que se desarrollan en Barranquilla, Colombia, con la participación de delegaciones de distintos países del continente.

La delegación tucumana está integrada por Enrique Romero, Agostina Romero, Karla Castro y Augusto Valiente, quienes forman parte del seleccionado argentino que participa del certamen. El grupo está encabezado por el gran maestro Adolfo Villanueva y cuenta con Enrique Romero (h) como entrenador.

Los deportistas participarán en las modalidades de lucha y formas, dos de las especialidades principales del taekwon-do ITF. Además de sus presentaciones individuales, también integrarán la competencia por equipos, en la que buscarán contribuir al desempeño de la delegación nacional.

Un desafío de nivel continental

Los Juegos Panamericanos se llevan adelante del 21 al 25 de octubre en el Coliseo Elías Chegwin, uno de los principales escenarios deportivos de Barranquilla. Se trata de la primera vez que Colombia recibe esta competencia, considerada una de las citas más importantes del calendario continental de la disciplina.

El evento, reconocido por la International Taekwondo Federation (ITF) como un torneo continental de categoría A, reúne a más de 300 deportistas de distintos países, entre ellos Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay y Uruguay.

La actividad comenzó con la ceremonia inaugural del miércoles 21 y las primeras competencias del jueves. Este viernes será el turno de las pruebas para cinturones negros, mientras que el sábado 24 se desarrollarán los enfrentamientos por equipos, una de las instancias destacadas de la programación.

Para los representantes tucumanos, la participación significa una nueva oportunidad de medirse con exponentes de otros países y llevar la bandera argentina a un escenario de máxima exigencia continental. Con el acompañamiento de Villanueva y Romero, los cuatro deportistas buscarán destacarse tanto en las pruebas individuales como en las presentaciones colectivas.

De esta manera, Tucumán vuelve a decir presente en una competencia internacional de taekwondo, con una delegación que intentará dejar su marca en Barranquilla y sumar nuevos logros para el deporte provincial.

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