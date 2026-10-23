Salta es la sede de NOA Construye

La agenda de hoy incluye exposiciones sobre el mercado de la vivienda, los desarrollos inmobiliarios, los instrumentos de financiación, el turismo y la hotelería, y el rol del Estado como facilitador. Participarán, entre otros, Federico González Rouco, Carlos Spina, Damián Tabakman y Lara López Calvo. El cierre del Congreso estará a cargo de Tabakman, de 20 a 20.45. Tras el cierre institucional de las 21, será el tiempo de celebrar en la Fiesta After NOA Construye, que reunirá a organizadores, speakers, empresas y participantes del evento. El público interesado en solo asistir a la after podrá comprar sus entradas en Central Ticket. La celebración se extenderá hasta las 2.