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Salta es la sede de NOA Construye

El epicentro regional de la industria de la construcción.

El analista financiero Salvador Di Stéfano
El analista financiero Salvador Di Stéfano
Por Redacción Economía Hace 3 Hs

Con casi un centenar de organizaciones vinculadas con la construcción, el desarrollo inmobiliario, la innovación y los servicios, NOA Construye arrancó en el Centro de Convenciones de Salta, con la disertación, entre otros, del analista financiero Salvador Di Stéfano y del consultor político Jorge Giacobbe, que analizó los escenarios políticos y sociales de cara a la Argentina que viene.

La propuesta, impulsada por Soledad Bestani, Sebastián Piliponsky, José Mejail y Agustina Solá, está coorganizada por la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta (Cadisal) y estará distribuida en cuatro espacios principales: Expo Comercial, Workshops, Congreso Académico y Rondas de Negocios, con actividades orientadas a exhibir soluciones, compartir conocimiento y generar vínculos comerciales para sus participantes. “Esta es otra oportunidad para que la actividad de esta parte del país pueda exhibir todo su potencial; esta vez le tocó a Salta ser sede”, indicó Piliponsky.

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NOA Construye busca consolidarse como un espacio estratégico para la industria regional. Nacida en Tucumán y concebida desde sus primeras ediciones con una perspectiva itinerante, el encuentro llegó por primera vez a tierras salteñas para ampliar su alcance y fortalecer las conexiones entre empresas, instituciones y referentes del sector.

La agenda de hoy incluye exposiciones sobre el mercado de la vivienda, los desarrollos inmobiliarios, los instrumentos de financiación, el turismo y la hotelería, y el rol del Estado como facilitador. Participarán, entre otros, Federico González Rouco, Carlos Spina, Damián Tabakman y Lara López Calvo. El cierre del Congreso estará a cargo de Tabakman, de 20 a 20.45. Tras el cierre institucional de las 21, será el tiempo de celebrar en la Fiesta After NOA Construye, que reunirá a organizadores, speakers, empresas y participantes del evento. El público interesado en solo asistir a la after podrá comprar sus entradas en Central Ticket. La celebración se extenderá hasta las 2.

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La tercera edición del evento empresarial más importante del sector de la construcción, el desarrollo y la comercialización inmobiliaria del Norte Argentino tiene entre sus grandes pilares al Congreso Académico, un espacio que reunirá en Salta a referentes de la economía, la política, el Real Estate, las finanzas y la industria. Entre otros, disertará la periodista y economista Lara López Calvo, una de las voces de mayor proyección en el análisis económico actual, que aportará su mirada en un escenario donde interpretar la coyuntura se vuelve fundamental para quienes deben tomar decisiones, invertir y proyectar nuevos negocios.

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