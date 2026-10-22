UNT: capacitaron en RCP y en primeros auxilios

El mes pasado, una jornada similar se había llevado a cabo en el patio central del Rectorado de la UNT (Ayacucho 491). En aquella ocasión, habían participado docentes y no docentes de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la casa de estudios superiores. Al igual que este reciente encuentro, aquel se dictó bajo una modalidad teórico-práctica. “Las primeras acciones, los primeros auxilios, no siempre van a ser llevados a cabo por un profesional de la salud”, había subrayado entonces Vicente González, enfermero del Departamento de Capacitación de la Dirección de Emergencias 107.