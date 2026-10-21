Polémica judicial

“Temor o complacencia”: severo llamado de atención de un camarista ante la ola de inhibiciones en el amparo contra la Asociación de Magistrados

Benjamín Moisá rechazó el apartamiento de los vocales Courtade, Amenábar y David, sólo aceptó el de Cossio por integrar la directiva y ordenó que el juez Raúl Tejerizo tramite con plena jurisdicción el planteo electoral de Malvina Seguí.

En el Poder Judicial se debe resolver la situación electoral de la AMT.
En el Poder Judicial se debe resolver la situación electoral de la AMT.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Benjamín Moisá frenó las inhibiciones de jueces en Tucumán y ordenó a Raúl Tejerizo tramitar el amparo de Malvina Seguí contra la Asociación de Magistrados.
  • La causa electoral generó una ola de apartamientos judiciales que Moisá atribuyó a temor o complacencia, aceptando únicamente la recusación de un directivo.
  • La resolución busca destrabar el conflicto por el padrón de la entidad judicial y definir los comicios gremiales bajo la intervención plena del juzgado asignado.
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