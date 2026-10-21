“Temor o complacencia”: severo llamado de atención de un camarista ante la ola de inhibiciones en el amparo contra la Asociación de Magistrados
Benjamín Moisá rechazó el apartamiento de los vocales Courtade, Amenábar y David, sólo aceptó el de Cossio por integrar la directiva y ordenó que el juez Raúl Tejerizo tramite con plena jurisdicción el planteo electoral de Malvina Seguí.
Resumen para apurados
- Benjamín Moisá frenó las inhibiciones de jueces en Tucumán y ordenó a Raúl Tejerizo tramitar el amparo de Malvina Seguí contra la Asociación de Magistrados.
- La causa electoral generó una ola de apartamientos judiciales que Moisá atribuyó a temor o complacencia, aceptando únicamente la recusación de un directivo.
- La resolución busca destrabar el conflicto por el padrón de la entidad judicial y definir los comicios gremiales bajo la intervención plena del juzgado asignado.
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