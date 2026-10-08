Paritaria de la construcción: cuánto cobra un albañil en octubre de 2026 con el aumento de la Uocra
La nueva paritaria de la construcción fue homologada y establece aumentos acumulativos del 1,9%, 1,8% y 1,7% para septiembre, octubre y noviembre. Cuánto cobran por hora los albañiles y trabajadores de la construcción según su categoría y zona.
Resumen para apurados
- Trabajo homologó el acuerdo salarial entre la UOCRA y empresarios en Argentina para octubre de 2026, con el fin de actualizar los ingresos del sector de la construcción.
- El esquema fijó alzas de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre y 1,7% en noviembre. En Zona A, la hora de un ayudante subió a $5.601 y la de un oficial a $6.585.
- Con vigencia hasta el 30 de noviembre, el gremio y las cámaras volverán a reunirse el 20 de octubre para definir los próximos incrementos que regirán desde diciembre.
La nueva paritaria de la construcción ya tiene sus escalas salariales vigentes. La Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo entre la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y las cámaras empresarias del sector, que establece aumentos acumulativos para septiembre, octubre y noviembre de 2026.
El acuerdo alcanza a los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos 76/75 y 577/10. Para octubre, el incremento es del 1,8% sobre los salarios básicos de septiembre, mientras que en noviembre se aplicará una nueva suba del 1,7%.
En la Zona A, que incluye a Tucumán, Salta, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones, el básico por hora para un ayudante de construcción quedó establecido en $5.601.
Cuánto cobra un albañil en octubre de 2026
El salario básico de los trabajadores de la construcción depende de la categoría laboral. Para la Zona A, los valores establecidos para octubre son:
Oficial especializado: $7.697 por hora.
Oficial: $6.585 por hora.
Medio oficial: $6.085 por hora.
Ayudante: $5.601 por hora.
Sereno: $1.017.485 mensuales.
Estos montos corresponden al salario básico de convenio. La remuneración final puede ser superior de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas, adicionales, horas extras y otros conceptos contemplados en el convenio.
Cuánto cobran los trabajadores de la construcción según la zona
La escala salarial de la Uocra contempla adicionales diferentes para las regiones comprendidas en las zonas B, C y C Austral.
Zona A
Incluye, entre otras jurisdicciones, a Tucumán y Salta.
Oficial especializado: $7.697 por hora
Oficial: $6.585
Medio oficial: $6.085
Ayudante: $5.601
Sereno: $1.017.485 mensuales
Zona B
Comprende La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.
Oficial especializado: $8.544 por hora
Oficial: $7.313
Medio oficial: $6.745
Ayudante: $6.245
Sereno: $1.133.523 mensuales
Zona C
Corresponde a Santa Cruz.
Oficial especializado: $11.817 por hora
Oficial: $11.079
Medio oficial: $10.691
Ayudante: $10.381
Sereno: $1.701.015 mensuales
Zona C Austral
Incluye a Tierra del Fuego.
Oficial especializado: $15.395 por hora
Oficial: $13.169
Medio oficial: $12.170
Ayudante: $11.201
Sereno: $2.034.971 mensuales
Cómo es el aumento de la nueva paritaria de la Uocra
El acuerdo corresponde al tercer tramo de la paritaria anual abril 2026-marzo 2027. Las subas son acumulativas porque cada porcentaje se calcula sobre el salario básico actualizado del mes anterior.
El esquema establece:
Septiembre: aumento del 1,9% sobre los básicos vigentes al 31 de agosto.
Octubre: aumento del 1,8% sobre los básicos vigentes al 30 de septiembre.
Noviembre: aumento del 1,7% sobre los básicos vigentes al 31 de octubre.
La homologación fue realizada sobre el acuerdo firmado el 21 de septiembre entre la Uocra, la Cámara Argentina de la Construcción y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción.
Cuándo vuelve a negociarse el salario de los albañiles
El acuerdo tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026. La Uocra y las cámaras empresarias acordaron volver a reunirse el 20 de octubre para analizar los salarios que regirán desde diciembre.
Las partes también pueden adelantar ese encuentro si las condiciones económicas lo justifican.
Además, el acuerdo establece un aporte solidario del 2% para los trabajadores no afiliados a la Uocra durante septiembre, octubre y noviembre. Para quienes están afiliados al gremio, la cuota sindical absorbe ese concepto.
Cómo saber cuánto corresponde cobrar en octubre
Para controlar la liquidación salarial, cada trabajador debe revisar en su recibo de sueldo tres datos: el convenio colectivo, la categoría y la zona en la que está encuadrado.
Las cifras de la paritaria representan los salarios básicos de convenio, por lo que el monto efectivamente cobrado puede variar según adicionales, antigüedad, horas extras y otras condiciones laborales.
En el caso de un trabajador de la construcción de Tucumán o Salta, ambos incluidos en la Zona A, el valor de referencia para octubre es de $5.601 por hora para un ayudante, mientras que un oficial tiene un básico de $6.585 por hora y un oficial especializado alcanza los $7.697 por hora.