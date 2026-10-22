La ONU alerta de un fenómeno del Súper Niño “sin precedentes”

“Somalia, Etiopía y Kenia necesitan fondos y suministros antes de la llegada de las fuertes lluvias; el sur de África necesita semillas y ganado antes del cierre de los períodos de siembra y preparación agrícola; América Central necesita ayuda inmediata para preservar los medios de subsistencia, mientras que Asia y el Pacífico deben prepararse para enfrentar sequías, inundaciones y ciclones”, añadió.