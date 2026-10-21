Una descompensación frenó el juicio contra Javier "Chuky" Casanova en la Justicia Federal
El acusado sufrió un pico de presión durante la audiencia en la que debía revisarse un acuerdo de juicio abreviado por tres años de prisión efectiva por tenencia simple de estupefacientes. El trámite se postergó para la próxima semana.
Resumen para apurados
- La Justicia Federal de Tucumán suspendió la audiencia contra Javier "Chuky" Casanova tras sufrir una descompensación por un pico de presión durante el debate.
- En la sesión se debía revisar un acuerdo de juicio abreviado que establecía una pena de tres años de prisión efectiva por tenencia simple de estupefacientes.
- Tras la interrupción médica, el tribunal resolvió postergar el trámite hasta el próximo martes, cuando se definirá la homologación de la condena acordada.
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