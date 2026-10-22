Mirá en vivo: la calidad del aire se debate en el foro de la Fundación META Tucumán
Resumen para apurados
- La Fundación META Tucumán realiza hoy un foro en el Hilton Garden Inn para debatir la calidad del aire y buscar alternativas a las quemas de cañaverales con datos científicos.
- El encuentro incluye datos de sensores de Breathe 2 Change y paneles con el Conicet, el sector cañero y el Estado para evaluar opciones como el compostaje y uso energético.
- La iniciativa busca construir una agenda compartida de trabajo entre productores y autoridades para mitigar la polución que afecta la salud y calidad de vida en la provincia.
Un nuevo foro de la Fundación META Tucumán va responder con datos a una pregunta recurrente y que se hace siempre en la provincia: ¿qué es ese olor? La jornada que se realiza hoy en el hotel Hilton Garden Inn (Miguel Lillo 365). El evento se desarrolla por invitación debido a la capacidad del espacio y a la dinámica de trabajo prevista, pero quienes quieran participar pueden pedir uno de los lugares disponibles a través de las redes sociales de META Tucumán.
En el encuentro se presentan datos de sensores, paneles con especialistas y un laboratorio ciudadano para que los asistentes puedan intercambiar ideas y trabajar propuestas.
Entre los temas a tratar están las quemas de cañaverales y el olor a cachaza en las cercanías de los ingenios, y qué tratamiento darle a los restos de poda y de las plantaciones de limón. Se habla de alternativas como el compostaje, la trituración, el aprovechamiento de esos residuos, su incorporación al suelo o su posible uso energético.
El debate también incluye la quema de basura, hojas y pastizales.