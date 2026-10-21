Política

Tuits contra Jaldo: la diputada Soledad Molinuevo sumó un revés en el fuero federal

La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso interpuesto por la dirigente de LLA respecto a la competencia en la causa.

Soledad Molinuevo, diputada nacional por La Libertad Avanza. Foto ilustrativa de Archivo
Soledad Molinuevo, diputada nacional por La Libertad Avanza. Foto ilustrativa de Archivo
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara Federal rechazó un recurso de la diputada de LLA Soledad Molinuevo por la competencia en la causa iniciada por tuits contra el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.
  • La legisladora libertaria buscaba dirimir la jurisdicción judicial tras ser denunciada por publicaciones en redes sociales dirigidas contra el mandatario provincial.
  • El fallo ratifica el curso de la causa judicial contra la funcionaria y marca un precedente sobre las responsabilidades legales de legisladores en redes sociales.
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