Tuits contra Jaldo: la diputada Soledad Molinuevo sumó un revés en el fuero federal

Resumen para apurados
- La Cámara Federal rechazó un recurso de la diputada de LLA Soledad Molinuevo por la competencia en la causa iniciada por tuits contra el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.
- La legisladora libertaria buscaba dirimir la jurisdicción judicial tras ser denunciada por publicaciones en redes sociales dirigidas contra el mandatario provincial.
- El fallo ratifica el curso de la causa judicial contra la funcionaria y marca un precedente sobre las responsabilidades legales de legisladores en redes sociales.
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