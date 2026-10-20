SociedadClima y ecología

“Súper Niño”: ¿romperá todos los récords o ya es el más fuerte?

Las agencias meteorológicas discrepan sobre su magnitud. La clave está en los métodos utilizados para evaluar este fenómeno global.

AGUA. Todavía no se puede determinar la magnitud del fenómeno.
AGUA. Todavía no se puede determinar la magnitud del fenómeno.
Por Redacción Sociedad Hace 5 Hs

El episodio actual del fenómeno climático del “Súper Niño” es “sin precedentes” para la agencia meteorológica británica, y “el más potente observado hasta ahora” para su homóloga japonesa. Pero sus pares estadounidenses afirman que aún no superó los récords registrados. ¿Cómo pueden todos tener razón?

La respuesta reside en cómo miden la intensidad del fenómeno, ya que los científicos utilizan distintos métodos para evaluar este fenómeno climático, lo que dificulta las comparaciones directas. “En cualquier caso, estamos ante un El Niño muy intenso”, subraya la climatóloga Emily Becker, de la Universidad de Miami. Solo cuando haya concluido se podrá determinar su magnitud y “en qué lugar se sitúa en el contexto histórico”.

“Súper Niño” y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina

“Súper Niño” y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina

La Oscilación Austral-El Niño (ENSO, por sus siglas en inglés) del océano Pacífico constituye el principal motor natural del clima del planeta.

En condiciones normales, los vientos alisios soplan de este a oeste a lo largo del ecuador, empujan las aguas cálidas desde Sudamérica hacia Asia y permiten que aguas frías asciendan desde las profundidades para reemplazarlas. Los episodios de El Niño, que se presentan cada dos a siete años en promedio y duran entre nueve y doce meses, alteran ese patrón.

Los vientos alisios se debilitan y las aguas cálidas regresan hacia el este, en dirección a América. Ese desplazamiento del calor oceánico hacia la atmósfera repercute en el clima mundial, con regiones más frías y húmedas y otras más cálidas y secas.

Al describir este episodio de El Niño como “sin precedentes”, la agencia meteorológica británica (Met Office) se basa en las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico.

“Nuestras observaciones confirman que las temperaturas de la superficie del mar en el centro del Pacífico ecuatorial han superado ya los niveles registrados durante los anteriores episodios de El Niño”, indicó el organismo.

El Niño en Argentina: dónde lloverá más y hará más frío en la semana del 19 al 25 de octubre

El Niño en Argentina: dónde lloverá más y hará más frío en la semana del 19 al 25 de octubre

Pero existe otra manera de medir el “Súper Niño”: no fijarse únicamente en la temperatura del agua, sino en su desviación con respecto a una temperatura considerada normal. Es lo que los climatólogos llaman una anomalía.

Pero incluso cuando estudian las anomalías, las agencias no observan necesariamente la misma parte del Pacífico. La semana pasada, la Agencia Meteorológica de Japón (AMJ) declaró que este El Niño es el más potente registrado hasta ahora basándose en cuánto superaron las temperaturas de la superficie del mar los valores normales en la región Niño 3, en el Pacífico oriental. Según sus cálculos, el episodio supera al de 1997 en observaciones que se remontan a 1949.

Estados Unidos monitorea una zona vecina, denominada Niño 3.4, situada en el Pacífico centro-oriental.

Los meteorólogos estadounidenses declaran la existencia de un episodio de El Niño cuando las temperaturas en esa región se sitúan al menos 0,5 °C por encima de lo normal y la atmósfera responde con un debilitamiento de los vientos alisios y un desplazamiento de las lluvias tropicales hacia el este.

Lo normal

Pero, ¿cómo se define lo “normal”? La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y otras agencias, incluida la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU, utilizaron durante mucho tiempo el Índice Oceánico de El Niño (ONI).

El Niño en Argentina: anticipan una primavera más fría de lo esperado y advierten hasta cuándo seguirá

El Niño en Argentina: anticipan una primavera más fría de lo esperado y advierten hasta cuándo seguirá

El ONI compara las temperaturas con un promedio de 30 años que se actualiza cada cinco, de modo que la referencia se mantenga al ritmo del calentamiento del clima. Pero con la aceleración del cambio climático y el calentamiento de los océanos en todo el mundo, la NOAA utiliza ahora el Índice Relativo Oceánico de El Niño (RONI) y la OMM está en proceso de transición.

Este índice mide cuánto más cálido o más frío es el Pacífico centro-oriental en comparación con el resto del océano tropical.

Con este método, aún no está claro que se bata el récord.

Para que este episodio de El Niño supere a todos los anteriores en los datos estadounidenses, que se remontan a 1950, su anomalía RONI deberá alcanzar al menos 2,5 °C durante tres meses. Esto lo situaría por encima de los episodios de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

El "Súper Niño" amenaza al ganado: más de 900.000 vacas en riesgo por las inundaciones

El Súper Niño amenaza al ganado: más de 900.000 vacas en riesgo por las inundaciones

La NOAA considera que esta posibilidad es “alta”, pero aún no es segura.

“Independientemente de cómo clasifiquemos o midamos este episodio, es una oportunidad excepcional para estudiar y comprender este fenómeno tan potente en el contexto de un mundo cada vez más cálido”, concluyó Becker. (AFP)

Temas Súper Niño
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Niño en Argentina: anticipan una primavera más fría de lo esperado y advierten hasta cuándo seguirá

El Niño en Argentina: anticipan una primavera más fría de lo esperado y advierten hasta cuándo seguirá

Todavía está en etapa de intensificación: una especialista aseguró que el Súper Niño está magnificándose

"Todavía está en etapa de intensificación": una especialista aseguró que el "Súper Niño" está magnificándose

Cómo el “Súper Niño” puede afectar el nivel de los ríos

Cómo el “Súper Niño” puede afectar el nivel de los ríos

El Niño en Argentina: hasta cuándo podrían durar sus efectos y qué pasará con las lluvias

El Niño en Argentina: hasta cuándo podrían durar sus efectos y qué pasará con las lluvias

Alerta en Cataratas del Iguazú por las crecidas ocasionadas por El Niño

Alerta en Cataratas del Iguazú por las crecidas ocasionadas por El Niño

Lo más popular
¿Un Pokémon GO de gatos? La app que convierte fotos reales en una colección para el celular
1

¿Un Pokémon GO de gatos? La app que convierte fotos reales en una colección para el celular

Un científico tucumano se suma al plan nacional para proteger a una especie en peligro
2

Un científico tucumano se suma al plan nacional para proteger a una especie en peligro

Cómo enseñar español a extranjeros: la UNT abrió un curso virtual sobre lectura y escritura
3

Cómo enseñar español a extranjeros: la UNT abrió un curso virtual sobre lectura y escritura

“Yo sí o sí voy a subir al podio”: el tucumano de 22 años que competirá en el Mundial de powerlifting
4

“Yo sí o sí voy a subir al podio”: el tucumano de 22 años que competirá en el Mundial de powerlifting

La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso
5

La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso

Ranking notas premium
Juventud, maldito tesoro
1

Juventud, maldito tesoro

2

Movimientos financieros con el oro y los salarios universitarios

El efectivo prácticamente desapareció: cómo cambiaron las propinas y los pagos cotidianos en Tucumán
3

"El efectivo prácticamente desapareció": cómo cambiaron las propinas y los pagos cotidianos en Tucumán

Inundaciones: entre nuevos debates y viejas herramientas olvidadas
4

Inundaciones: entre nuevos debates y viejas herramientas olvidadas

In Memorian: Rolo Díaz, un innovador de la altura
5

In Memorian: Rolo Díaz, un innovador de la altura

Más Noticias
Los quesos de Tafí del Valle: del orgullo tucumano al podio internacional

Los quesos de Tafí del Valle: del orgullo tucumano al podio internacional

La mitad de la clase media se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 47% tomó deuda

La mitad de la clase media se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 47% tomó deuda

Un saludo del papa León XIV ilusiona a Sudamérica

Un saludo del papa León XIV ilusiona a Sudamérica

Elecciones presidenciales en Brasil: primer debate Lula-Bolsonaro

Elecciones presidenciales en Brasil: primer debate Lula-Bolsonaro

“Súper Niño” y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina

“Súper Niño” y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina

Día de la Madre: el consumo familiar sigue siendo acotado

Día de la Madre: el consumo familiar sigue siendo acotado

Los subsidios amortiguan la suba de la tarifa de electricidad

Los subsidios amortiguan la suba de la tarifa de electricidad

Pellets hormonales: qué beneficios ofrecen, cuáles son los riesgos y cuánto cuestan

Pellets hormonales: qué beneficios ofrecen, cuáles son los riesgos y cuánto cuestan

Comentarios