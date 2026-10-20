“Súper Niño”: ¿romperá todos los récords o ya es el más fuerte?

Pero incluso cuando estudian las anomalías, las agencias no observan necesariamente la misma parte del Pacífico. La semana pasada, la Agencia Meteorológica de Japón (AMJ) declaró que este El Niño es el más potente registrado hasta ahora basándose en cuánto superaron las temperaturas de la superficie del mar los valores normales en la región Niño 3, en el Pacífico oriental. Según sus cálculos, el episodio supera al de 1997 en observaciones que se remontan a 1949.