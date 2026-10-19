La búsqueda de Raúl Moyano: 13 respuestas sobre el operativo en el cerro Ñuñorco
Las condiciones climáticas, la neblina y el estado de los senderos complican los rastrillajes. Los rescatistas concentraron sus esfuerzos en el sector sureste del cerro, donde una antena habría detectado una señal del celular del docente jubilado. Más de 100 personas participan del operativo.
Resumen para apurados
- Más de 100 rescatistas buscan en Tucumán al docente jubilado Raúl Moyano, desaparecido hace una semana en el cerro Ñuñorco tras salir a hacer montañismo.
- Los rastrillajes se concentran en el sector sureste por una señal de celular, aunque la neblina, el mal clima y el estado de los senderos dificultan las tareas.
- El operativo evalúa montar un campamento en la cumbre para intensificar los rastrillajes y sostener la búsqueda contra reloj en zonas de difícil acceso.
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