SociedadClima y ecología Súper Niño en Tucumán: ¿por qué tantos días de lluvia nos cambian el ánimo? Las jornadas grises alteran hábitos y sensaciones. Especialistas explican el impacto del clima en el bienestar emocional y los ritmos biológicos. Testimonios e investigaciones. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL DÍAS SIN SOL. A los tucumanos, la lluvia les genera maneras diferentes de vivirla; especialistas dicen que el entorno influye sobre las emociones. Por María del Carmen Garzón Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánCristofer BritoSúper Niño Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS "Súper Niño" y la regla de los diez minutos: por qué aconsejan abrir las ventanas mientras llueve "Todavía está en etapa de intensificación": una especialista aseguró que el "Súper Niño" está magnificándose El Niño en Argentina: hasta cuándo podrían durar sus efectos y qué pasará con las lluvias Cómo el “Súper Niño” puede afectar el nivel de los ríos Alerta en Cataratas del Iguazú por las crecidas ocasionadas por El Niño Lo más popular ¿Un Pokémon GO de gatos? La app que convierte fotos reales en una colección para el celular Un científico tucumano se suma al plan nacional para proteger a una especie en peligro Cómo enseñar español a extranjeros: la UNT abrió un curso virtual sobre lectura y escritura “Yo sí o sí voy a subir al podio”: el tucumano de 22 años que competirá en el Mundial de powerlifting La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso Ranking notas premium Juventud, maldito tesoro Movimientos financieros con el oro y los salarios universitarios "El efectivo prácticamente desapareció": cómo cambiaron las propinas y los pagos cotidianos en Tucumán Inundaciones: entre nuevos debates y viejas herramientas olvidadas In Memorian: Rolo Díaz, un innovador de la altura