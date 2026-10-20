SociedadClima y ecología

Súper Niño en Tucumán: ¿por qué tantos días de lluvia nos cambian el ánimo?

Las jornadas grises alteran hábitos y sensaciones. Especialistas explican el impacto del clima en el bienestar emocional y los ritmos biológicos. Testimonios e investigaciones.

DÍAS SIN SOL. A los tucumanos, la lluvia les genera maneras diferentes de vivirla; especialistas dicen que el entorno influye sobre las emociones.
DÍAS SIN SOL. A los tucumanos, la lluvia les genera maneras diferentes de vivirla; especialistas dicen que el entorno influye sobre las emociones.
Por María del Carmen Garzón Hace 5 Hs

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