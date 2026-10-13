La Unsta tendrá dos días de jornadas sobre desigualdad, tecnología y desafíos sociales actuales

Una mirada sobre los desafíos de hoy

Las jornadas llevarán como lema “Anunciar el Evangelio Social de Cristo en el Tercer Milenio” y tendrán como eje la Doctrina Social de la Iglesia, un campo que analiza cuestiones vinculadas con la dignidad humana, el bien común, la justicia social y la responsabilidad dentro de la vida comunitaria.