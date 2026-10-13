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La Unsta tendrá dos días de jornadas sobre desigualdad, tecnología y desafíos sociales actuales

Los encuentros serán el 26 y 27 de octubre en la sede central y estarán centrados en la Doctrina Social de la Iglesia y los problemas que atraviesan a la sociedad contemporánea.

JORNADAS. La Unsta propone dos días de reflexión sobre los desafíos que atraviesa la sociedad contemporánea.
JORNADAS. La Unsta propone dos días de reflexión sobre los desafíos que atraviesa la sociedad contemporánea. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Unsta realizará las XIV Jornadas Sociales el 26 y 27 de octubre en Tucumán para debatir sobre tecnología y desigualdad bajo la Doctrina Social de la Iglesia.
  • Organizado por el Instituto Enrique Shaw, el encuentro presencial continúa la agenda académica de la institución sobre pobreza, cambio climático y gobernanza global.
  • El debate busca articular principios éticos y religiosos con las transformaciones sociales del siglo XXI, proyectando respuestas interdisciplinarias a retos globales.
Resumen generado con IA

Cambios tecnológicos, desigualdad, participación social y nuevas formas de convivencia atraviesan buena parte de las discusiones sobre cómo vivimos hoy. Esos debates estarán en el centro de las XIV Jornadas Sociales de la Unsta, que se realizarán durante dos días.

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La actividad se desarrollará el lunes 26 y martes 27 de octubre, de 18.45 a 21, en el anfiteatro de la sede central de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, ubicada en 9 de Julio 165. La modalidad será presencial.

Una mirada sobre los desafíos de hoy

Las jornadas llevarán como lema “Anunciar el Evangelio Social de Cristo en el Tercer Milenio” y tendrán como eje la Doctrina Social de la Iglesia, un campo que analiza cuestiones vinculadas con la dignidad humana, el bien común, la justicia social y la responsabilidad dentro de la vida comunitaria.

La propuesta apunta a poner esos principios en diálogo con problemas contemporáneos y generar un espacio de intercambio entre quienes participen.

No se trata solamente de revisar conceptos religiosos o filosóficos, sino de discutir cómo esas ideas pueden dialogar con transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales que atraviesan a las comunidades actuales.

Dos días para discutir cómo cambia la vida en sociedad

El encuentro busca generar un espacio de diálogo y reflexión académica sobre los desafíos que enfrenta hoy la Doctrina Social de la Iglesia.

La Unsta viene desarrollando diferentes actividades vinculadas con este tipo de debates. En otras propuestas académicas recientes de la institución aparecen temas como pobreza y desigualdad, cambio climático, migraciones, conflictos armados, revolución tecnológica, democracia y gobernanza global, todos problemas que forman parte de las discusiones contemporáneas sobre la organización social. 

JORNADAS. La Unsta propone dos días de reflexión sobre los desafíos que atraviesa la sociedad contemporánea. JORNADAS. La Unsta propone dos días de reflexión sobre los desafíos que atraviesa la sociedad contemporánea. / CAPTURA DE PANTALLA

Ese contexto permite leer las jornadas como parte de una agenda más amplia de reflexión sobre cómo responder a los cambios del siglo XXI desde distintas disciplinas.

Cuándo y dónde serán las jornadas

Las XIV Jornadas Sociales UNSTA 2026 se realizarán:

- Lunes 26 de octubre

- Martes 27 de octubre

- De 18.45 a 21

- En el anfiteatro de la sede central de la Unsta, 9 de Julio 165, San Miguel de Tucumán

La organización está a cargo del Instituto Enrique Shaw y del Departamento de Formación Humanístico-Cristiana de la Unsta.

La información difundida por la universidad no detalla, por ahora, un mecanismo específico de inscripción ni un arancel para participar. Tampoco publica todavía el programa completo de expositores y actividades, por lo que esos datos podrían incorporarse más cerca de la fecha.

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