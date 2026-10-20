Fundación Bases: una usina de pensamiento que busca la participación colaborativa

“Dijimos que somos solidarios, creativos y cultos, pero que nos falta ser colaborativos al momento de pensarnos como sociedad. Somos conscientes de que el Estado tiene un rol muy importante, pero sabemos que el progreso depende de lo que hagamos cada uno de nosotros desde el lugar que ocupamos. Nuestras instituciones tienen grandes problemas y deficiencias. Por eso, nos toca sacar provecho de nuestro impulso individual para mejorarlas”, publicó en un artículo.