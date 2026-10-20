Política

Fundación Bases: una usina de pensamiento que busca la participación colaborativa

Su presidente Manuel Novillo planteó algunos ejes de reflexión.

Fundación Bases: una usina de pensamiento que busca la participación colaborativa
Por Redacción Política Hace 5 Hs

Se lanzó la Fundación Bases, una usina de pensamiento nacida en Tucumán que toma como referencia las ideas de Juan Bautista Alberdi. Tras el encuentro inaugural de la organización, realizado el 30 de septiembre, su presidente Manuel Novillo planteó algunos ejes de reflexión.

“Dijimos que somos solidarios, creativos y cultos, pero que nos falta ser colaborativos al momento de pensarnos como sociedad. Somos conscientes de que el Estado tiene un rol muy importante, pero sabemos que el progreso depende de lo que hagamos cada uno de nosotros desde el lugar que ocupamos. Nuestras instituciones tienen grandes problemas y deficiencias. Por eso, nos toca sacar provecho de nuestro impulso individual para mejorarlas”, publicó en un artículo.

“En general, los presidentes no se reeligen”, sostuvo el el politólogo Rosendo Grobocopatel

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Novillo repasó las conclusiones de un taller que reunió a unas 40 personas de distintos ámbitos, entre empresarios como Rosendo Grobocopatel, emprendedores, activistas, intelectuales y funcionarios, entre ellos el intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, y el legislador Manuel Courel. Según señaló, los tucumanos se destacan por su solidaridad, creatividad y formación cultural, pero presentan dificultades para cooperar cuando los objetivos exceden sus intereses particulares.

El dirigente sostuvo que esa tendencia puede limitar la capacidad de la sociedad para aprovechar oportunidades y coordinar acciones colectivas. También destacó la madurez de los participantes al reconocer problemas que atraviesan tanto a la provincia como a sus propios sectores y asumir que las soluciones dependen, en parte, de sus propias decisiones.

Relación con el Estado

Otro de los puntos centrales fue la relación con el Estado. Novillo advirtió sobre el uso recurrente de la frase “el Estado tiene que…” como una forma de delegar responsabilidades, aunque aclaró que las instituciones públicas deben cumplir un papel relevante y funcionar adecuadamente.

Rosendo Grobocopatel analizó las oportunidades de Tucumán, su sistema político y el futuro de Milei

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El presidente de Bases también señaló la desconfianza hacia las instituciones como un obstáculo para el desarrollo y planteó la necesidad de fortalecer los ámbitos colectivos, tanto públicos como privados.

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