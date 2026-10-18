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La calidad del aire se debate en el foro de META Tucumán

Mientras siguen las lluvias, en algunas zonas persiste el olor a cachaza. El encuentro “¿Tucumán respira?” presentará mediciones y debatirá alternativas a las quemas de caña.

LO QUE RESPIRAMOS. Meta Tucumán analizará la calidad del aire.
LO QUE RESPIRAMOS. Meta Tucumán analizará la calidad del aire.
Por María José Monteros Hace 6 Hs

Un nuevo foro de la Fundación META Tucumán va responder con datos a una pregunta recurrente y que se hace siempre en la provincia: ¿qué es ese olor? La jornada que se realizará el jueves 22 por la mañana en el hotel Hilton Garden Inn (Miguel Lillo 365). El evento será por invitación debido a la capacidad del espacio y a la dinámica de trabajo prevista, pero quienes quieran participar pueden pedir uno de los lugares disponibles a través de las redes sociales de META Tucumán. En simultáneo, habrá una transmisión gratuita por su canal institucional de YouTube.

En el encuentro se presentarán datos de sensores, paneles con especialistas y un laboratorio ciudadano para que los asistentes puedan intercambiar ideas y trabajar propuestas.

El inicio estará a cargo de María Marta Sáez, de la organización Breathe 2 Change, quien presentará mediciones tomadas con sensores instalados en distintos puntos de la provincia. Luego, dos paneles reunirán a representantes de organismos públicos, la universidad, el sector productivo y organizaciones vinculadas con el ambiente.

Entre los temas a tratar estarán las quemas de cañaverales y el olor a cachaza en las cercanías de los ingenios, y qué tratamiento darle a los restos de poda y de las plantaciones de limón. Se hablará de alternativas como el compostaje, la trituración, el aprovechamiento de esos residuos, su incorporación al suelo o su posible uso energético. El debate también incluirá la quema de basura, hojas y pastizales.

Paneles

El primer panel estará orientado a analizar las dimensiones del problema y sus consecuencias. Participarán Facundo Moreno, de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán; Rodrigo Marañón, de la UNT-CONICET; y Ezequiel Mateo, de Transener.

El segundo se centrará en experiencias y posibles soluciones. Allí estarán Germán Latina, del Ingenio Santa Rosa; Manuel Ponce, de la Mesa de Gestión Ambiental; y Juan Uribarri, de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Szloberh adelantó que la organización también está convocando a referentes de la actividad cañera y citrícola, pequeños y grandes productores, bomberos voluntarios y organizaciones territoriales. La idea es que puedan participar sectores con distintas experiencias y responsabilidades.

“Para nosotros es fundamental que estén representados todos, porque la quema de caña de azúcar no tiene una única causa ni un único responsable”, sostuvo. Señaló que conviven prácticas culturales, decisiones productivas, problemas para gestionar residuos y responsabilidades del Estado. “Las soluciones sostenibles solo pueden construirse cuando quienes forman parte del problema también se sientan a la mesa para encontrar alternativas”, agregó.

La actividad citrícola presenta otro desafío: los restos de poda y el recambio de plantas de limón suelen terminar quemándose porque no hay una alternativa extendida para tratarlos.

La intención es que se identifiquen problemas concretos, e difundan experiencias que ya están dando resultados y se construyan propuestas posibles de implementar en Tucumán. “Queremos que sea el punto de partida de una agenda de trabajo compartida, que el foro no termine cuando se apagan los micrófonos”, concluyó Szloberh.

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