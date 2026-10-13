SociedadSalud

El mapa de una ley de salud mental inconclusa: entre el paradigma de derechos y la soledad de las guardias

Un recorrido por las tres tensiones del debate: el criterio de internación en adicciones, el rol de los equipos interdisciplinarios y la red de asistencia disponible para crisis y urgencias.

DEBATE. La norma sancionada hace 16 años continúa en discusión y sus cambios aún no están decididos.
DEBATE. La norma sancionada hace 16 años continúa en discusión y sus cambios aún no están decididos.
Por Ariane Armas Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas y legisladores debaten en Argentina la reforma de la Ley de Salud Mental ante fallas en guardias y la falta de dispositivos para atender crisis y adicciones.
  • Sancionada hace 16 años bajo un paradigma de derechos, la norma genera tensiones por las restricciones a la internación y el rol de los equipos interdisciplinarios.
  • La falta de reformas integrales y recursos mantiene desarticulada la red asistencial, sobrecargando a las guardias hospitalarias y a las familias de los pacientes.
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