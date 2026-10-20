El reconocimiento internacional que pone a los quesos de Tafí del Valle en el mapa

El investigador precisó que el sello abarca no solo el producto, sino su relación con el ambiente, con el origen, con la gente, con el saber hacer de la gente y con la agroecología del lugar. Sobre esa base, Oliszewski consideró que el premio aporta al posicionamiento de Tafí del Valle en el mapa continental e impacta directamente en el turismo y en la venta de los productos. “Los quesos de Tafí del Valle son lo que son gracias a la agroecología, a que es una villa que está entre 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, a que tiene bacterias lácticas -responsables de la maduración del queso- adaptadas a ese ambiente agroecológico que le dan un sabor particular a los quesos. Esto está totalmente relacionado con el lugar de origen. Y por supuesto que va de la mano con todo lo que es turismo, el agroturismo. Esto debe potenciar todo, tanto la venta de quesos, por parte de las empresas, como el turismo”, puntualizó.