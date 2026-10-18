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Sin dejar la medicación, la actividad física lidera el ranking de métodos contra la hipertensión arterial

Desde Harvard hicieron una revisión de la relación entre prácticas que permiten combatir la riesgosa condición.

CONTROL. La hipertensión arterial puede producir accidentes cerebrovasculares.
CONTROL. La hipertensión arterial puede producir accidentes cerebrovasculares.
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Harvard y la Clínica Mayo destacaron recientemente que la actividad física es el método más eficaz junto a los fármacos para reducir la hipertensión arterial a nivel global.
  • La hipertensión causa 10 millones de muertes anuales. Los estudios muestran que sumar fuerza isométrica y aeróbicos genera mejoras vasculares superiores a otras prácticas.
  • Se espera que los médicos amplíen sus recetas hacia rutinas de fuerza estructuradas para potenciar los tratamientos farmacológicos y bajar la mortalidad cardiovascular mundial.
Resumen generado con IA

Se estima que en todo el mundo hay aproximadamente 1.400 millones de personas de entre 30 y 79 años con hipertensión arterial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se registran 10 millones de muertes anuales por el “enemigo silencioso”, como se conoce coloquialmente a la condición, y otros cientos de millones que conviven con valores elevados sin saberlo. Por eso es que las instituciones no dejan de analizar e investigar para reducir los dramáticos números lo más posible. 

De acuerdo con Harvard Health Publishing y la Mayo Clinic, en preponderancia el ejercicio físico es el mejor compañero de la medicación para reducir la presión arterial. Los hábitos saludables y la prevención completan el podio.

El estudio, basado en monitoreos ambulatorios de 24 horas y metaanálisis previos, demuestra que ciertas rutinas logran reducciones reales y significativas de la presión sistólica. La ampliación de lo que ya se conocía está en que médicos y pacientes no se limiten solo a "caminar", sino que incorporen ejercicios de fuerza sostenida, como planchas o sentadillas en la pared que mostraron ser sorprendentemente eficientes. Todas las prácticas sugeridas adquieren una consolidación como pilares farmacológicos primarios junto con la medicación.

El resto de los escalones del podio

Prácticas como yoga y pilates, según la evidencia recogida en la investigación, son disciplinas que tienen una incidencia limitada, pero prometedora. Funcionan muy bien como complemento, pero no muestran la misma contundencia numérica que el entrenamiento de fuerza sostenida o el aeróbico. El manejo del estrés, aunque es clave para la salud general, la ciencia señala que aún falta investigación para cuantificar con precisión cuánto logra bajar la presión por sí solo.

En cuanto al descenso de peso y dieta, tienen un impacto altísimo, pero suelen ser procesos a mediano o largo plazo, mientras que el ejercicio físico genera adaptaciones vasculares medibles de forma constante. Otro punto mencionado es la reducción del sodio en la dieta. Limitar la sal puede favorecer la salud cardíaca, aunque el efecto puede variar entre personas. El ejercicio físico estructurado no busca reemplazar al fármaco, sino potenciarse con él, ubicándose como la herramienta de mayor respaldo científico y eficacia directa frente a otras alternativas.

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