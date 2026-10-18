Sin dejar la medicación, la actividad física lidera el ranking de métodos contra la hipertensión arterial

Se estima que en todo el mundo hay aproximadamente 1.400 millones de personas de entre 30 y 79 años con hipertensión arterial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se registran 10 millones de muertes anuales por el “enemigo silencioso”, como se conoce coloquialmente a la condición, y otros cientos de millones que conviven con valores elevados sin saberlo. Por eso es que las instituciones no dejan de analizar e investigar para reducir los dramáticos números lo más posible.