La mochila escolar es un peligro si se la usa mal

El tema de las mochilas pesadas es una preocupación constante para familias y docentes. Aunque la mochila sigue siendo un elemento indispensable en la vida escolar, llevar un exceso de carga de forma cotidiana plantea riesgos reales para la estructura ósea y muscular en etapa de desarrollo. Existe un consenso claro respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Pediatría: el peso total de la mochila cargada nunca debe superar el 10% al 15% del peso corporal del estudiante. Si un niño o niña pesa 30 kilos, su mochila no debería pesar más de 3 a 4,5 como máximo. Si pesa 50, el límite deseable es de 5 a 7,5.