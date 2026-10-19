El Municipio analiza multas para Uber y DiDi y defiende el registro digital

Resumen para apurados
- El Municipio evalúa multar a Uber y DiDi tras confirmar que incumplieron la normativa local de registro obligatorio de choferes y vehículos.
- Carlos Arnedo defendió la inscripción obligatoria para regular el servicio, mientras que el concejal Leandro Argañaraz cuestionó la legalidad de la medida.
- La aplicación de multas y la disputa legal definirán el marco regulatorio para las aplicaciones de transporte y las condiciones de los choferes en la ciudad.
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