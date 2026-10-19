Política

El Municipio analiza multas para Uber y DiDi y defiende el registro digital

Carlos Arnedo confirmó que ambas plataformas incumplieron las exigencias municipales. Mientras avanza la inscripción obligatoria de conductores, Leandro Argañaraz cuestionó la legalidad de la medida.

TRANSPORTE DIGITAL. El Municipio exige a las plataformas actualizar periódicamente los datos de sus conductores y vehículos.
TRANSPORTE DIGITAL. El Municipio exige a las plataformas actualizar periódicamente los datos de sus conductores y vehículos.
Por Benjamín Papaterra Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • El Municipio evalúa multar a Uber y DiDi tras confirmar que incumplieron la normativa local de registro obligatorio de choferes y vehículos.
  • Carlos Arnedo defendió la inscripción obligatoria para regular el servicio, mientras que el concejal Leandro Argañaraz cuestionó la legalidad de la medida.
  • La aplicación de multas y la disputa legal definirán el marco regulatorio para las aplicaciones de transporte y las condiciones de los choferes en la ciudad.
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