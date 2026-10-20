Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”
El Presidente apuntó contra el kirchnerismo y los medios durante un discurso en Neuquén. Defendió su programa económico, rechazó una devaluación del peso y destacó el crecimiento de Vaca Muerta.
Resumen para apurados
- En Neuquén, Javier Milei defendió su plan económico ante petroleros para desestimar críticas opositoras que afirman que los argentinos no pueden llegar a fin de mes.
- El mandatario cuestionó los informes de crisis social, rechazó una devaluación del peso y destacó el equilibrio fiscal junto al récord de producción en Vaca Muerta.
- La postura ratifica el esquema cambiario y perfila la disputa electoral de 2027, apostando al régimen RIGI y al sector energético para sostener la estabilidad económica.
El presidente Javier Milei volvió a defender su programa económico y cuestionó a quienes advierten sobre las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes. Durante la apertura de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, en Neuquén, calificó de “una pelotudez del tamaño de una casa” la afirmación de que dos tercios de la población se quedan sin dinero antes del día 20 de cada mes.
El mandatario atribuyó esa expresión al kirchnerismo y acusó a los medios de comunicación de difundir lo que consideró una operación política contra su gestión. “Voy a usar una pelotudez emblemática que impulsó el kirchnerismo. Ya operaron con eso y este fin de semana volvieron a tirar esa operación y ahora la estaban moviendo desde los corruptos de los medios de comunicación”, sostuvo.
Luego, cuestionó la lógica de esa afirmación con una pregunta dirigida a los empresarios y referentes del sector energético que participaban del encuentro. “Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”, planteó.
“Javier” Por la frase de Javier Milei esta tarde: “Si se quedan sin plata verdaderamente, me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer ni beber?” https://t.co/WpLrQGck7E— Un poco de tendencias (@unpocotendencia) October 19, 2026
“Ustedes se dan cuenta que contestarse esa pregunta, se dan cuenta que la frase suena linda pero es una pelotudez del tamaño de una casa”, insistió. Antes de continuar con su exposición, pidió no dejarse “psicopatear” por quienes, según afirmó, llevaron al país al borde de una hiperinflación y de niveles de pobreza del 90%.
La defensa del programa económico
En otro tramo de su discurso, Milei reivindicó las medidas implementadas desde el inicio de su gestión y aseguró que su Gobierno logró estabilizar la economía mediante el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público.
El Presidente cuestionó las críticas por la desaceleración del crecimiento y la persistencia de la inflación, y sostuvo que el escenario actual debe compararse con el que, según su interpretación, habría enfrentado el país si continuaban las políticas económicas anteriores.
También defendió los resultados sociales de su administración. En distintas intervenciones, Milei sostuvo que las medidas económicas de su Gobierno permitieron sacar a millones de argentinos de la pobreza y reducir la indigencia. Esas afirmaciones forman parte de los argumentos oficiales con los que la Casa Rosada respalda su política económica.
Milei rechazó una devaluación del peso
El jefe de Estado también se refirió a los cuestionamientos sobre el valor del dólar y rechazó la posibilidad de recurrir a una devaluación para mejorar la competitividad de la economía argentina.
“¿Qué clase de atraso cambiario es este en un país donde las exportaciones crecen cinco veces más rápido que el PBI, donde tenemos superávit fiscal y superávit de cuenta corriente?”, preguntó ante el auditorio.
Según Milei, la fortaleza de la moneda responde a los cambios en la estructura económica, al ingreso de inversiones y al crecimiento de las exportaciones. En ese marco, sostuvo que una devaluación terminaría trasladándose a los precios y deteriorando los ingresos de la población.
“La devaluación es una propuesta cortoplacista que lo único que deja en el mediano y largo plazo es una ciudadanía más empobrecida”, afirmó.
Como alternativa, planteó que la competitividad debe mejorar a partir de la reducción de impuestos y regulaciones, el desarrollo de infraestructura y la disminución de los costos internos.
Vaca Muerta, exportaciones y el escenario de 2027
La exposición también tuvo como eje el crecimiento de la actividad hidrocarburífera. Milei destacó los niveles de producción de Vaca Muerta y el aumento de las exportaciones energéticas, a los que presentó como resultados del cambio de reglas económicas impulsado por su administración.
De acuerdo con las cifras que expuso el mandatario, la producción de petróleo de Vaca Muerta superó los 670.000 barriles diarios en agosto de 2026, mientras que la producción nacional alcanzó los 932.000 barriles diarios durante ese mes.
Además, defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y destacó los proyectos anunciados en el sector energético como una vía para aumentar el ingreso de divisas, generar empleo y ampliar la capacidad exportadora del país.
Finalmente, el Presidente vinculó el rumbo económico con la disputa política del próximo año. De cara a las elecciones de 2027, planteó que los argentinos deberán elegir entre dos modelos de país: el que identifica con el Estado y el colectivismo, y el que su Gobierno define como el modelo de la libertad.
“Me niego a creer que los argentinos vamos a votar para atrás. Confío en que los argentinos van a votar para adelante y vamos a salir adelante”, concluyó.