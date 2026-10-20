Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

El presidente Javier Milei volvió a defender su programa económico y cuestionó a quienes advierten sobre las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes. Durante la apertura de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, en Neuquén, calificó de “una pelotudez del tamaño de una casa” la afirmación de que dos tercios de la población se quedan sin dinero antes del día 20 de cada mes.