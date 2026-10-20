La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

Los beneficiarios de la condena habían intentado postergar el cierre de la instancia judicial hasta que se definiera si la Corte Suprema de Estados Unidos aceptaba revisar el caso. Sin embargo, la jueza rechazó ese planteo y avanzó con la formalización del fallo de la Cámara. Con esta medida, la condena millonaria queda anulada en el expediente de primera instancia.