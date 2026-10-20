Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo

Resumen para apurados
- Mariano Páez, padre de la abogada Agostina Páez, fue detenido junto a su pareja en Santiago del Estero acusado de robar $1,5 millones en Termas de Río Hondo.
- El hecho ocurrió el 10 de octubre en un comercio de materiales; las cámaras captaron la sustracción del dinero. En el allanamiento secuestraron efectivo y un vehículo.
- Ambos sospechosos serán indagados por la Justicia por presunto hurto, mientras se evalúan sus pedidos de excarcelación en una causa que vuelve a exponer a la familia.
Mariano Páez, padre de Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil por un caso de injuria racial, fue detenido junto a su pareja, María Emilia Soledad Batule, acusado de sustraer $1,5 millones de un local de materiales de construcción en Termas de Río Hondo.
El hombre será indagado este martes por el presunto delito de hurto, según informaron fuentes judiciales.
El hecho ocurrió el pasado 10 de octubre, entre las 12.15 y las 12.40, en una sucursal termeña de la firma santiagueña, ubicada sobre la calle Juan Núñez del Prado.
De acuerdo con la investigación, Páez y Batule ingresaron al establecimiento y se acercaron al sector de cajas. Las cámaras de seguridad habrían captado el momento en que una cajera contaba varios fajos de billetes sobre el mostrador; luego, la empleada dejó parte del efectivo cerca de la ventanilla de atención.
Aprovechando una distracción, Páez habría metido la mano por la abertura y se habría llevado el dinero, que después habría entregado a su pareja.
Los allanamientos y lo secuestrado
La detención se concretó el viernes pasado después del mediodía, durante un operativo de la policía de Termas de Río Hondo en una vivienda ubicada sobre la calle Alvear, en el barrio Alberdi de la capital santiagueña. Páez fue trasladado a la ciudad turística y quedó alojado allí, mientras que Batule fue llevada a la Alcaidía de Mujeres, en la Alcaidía Sur.
En el allanamiento, los investigadores secuestraron $632.600 pesos, una camioneta Toyota RAV4 y prendas de vestir que serían de interés para la causa.
La causa continuará con las indagatorias de ambos acusados y la posterior resolución judicial sobre sus pedidos de excarcelación. Páez es el padre de Agostina Páez, quien estuvo detenida en Brasil luego de que se difundieran imágenes en las que realizaba gestos racistas hacia trabajadores de un bar de Río de Janeiro.
La joven regresó a la Argentina en abril de este año.