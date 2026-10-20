Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo

Los allanamientos y lo secuestrado

La detención se concretó el viernes pasado después del mediodía, durante un operativo de la policía de Termas de Río Hondo en una vivienda ubicada sobre la calle Alvear, en el barrio Alberdi de la capital santiagueña. Páez fue trasladado a la ciudad turística y quedó alojado allí, mientras que Batule fue llevada a la Alcaidía de Mujeres, en la Alcaidía Sur.