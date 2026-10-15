La Legislatura aprobó la creación de la Fiduciaria de Tucumán para facilitar el crédito a las Pymes
La ley autoriza la constitución de una sociedad estatal y la creación del Fondo de Garantía de Tucumán (Fogatuc), que contará con un capital inicial de $1.000 millones para respaldar operaciones de financiamiento.
Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán aprobó la creación de la Fiduciaria provincial y del fondo Fogatuc para facilitar el acceso al crédito bancario de las pymes locales.
- Con 33 votos afirmativos, la norma establece un fondo inicial de $1.000 millones financiado por el CFI, del cual un 15% se destinará exclusivamente a micro y pequeñas firmas.
- El Estado no dará préstamos directos sino avales, lo que permitirá a los emprendedores negociar menores exigencias, tasas más bajas y mejores plazos de devolución bancaria.
La Legislatura de Tucumán aprobó la creación de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y del Fondo de Garantía de Tucumán (Fogatuc), dos herramientas impulsadas por el Gobierno provincial para facilitar el acceso al crédito de empresas y sectores productivos. La iniciativa obtuvo 33 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, durante una sesión presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo.
El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a constituir una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), que tendrá a su cargo la administración de fondos fiduciarios y podrá intervenir en distintas modalidades de fideicomisos, incluidos los de garantía. La entidad será conducida por un directorio integrado por tres miembros.
El principal objetivo de la iniciativa es ofrecer garantías a empresas y emprendedores que necesitan financiamiento para desarrollar sus actividades, pero encuentran dificultades para cumplir con los requisitos que exigen las entidades bancarias. Para ello, se creará el FOGATUC, un fideicomiso destinado exclusivamente a promover la actividad económica de Tucumán.
El fondo podrá otorgar garantías a título oneroso a personas, empresas y organizaciones de la sociedad civil que desarrollen sus actividades o tengan su principal asiento de negocios en la provincia. También podrán acceder aquellas que se radiquen en territorio tucumano mediante el financiamiento respaldado por el instrumento.
Un fondo inicial de $1.000 millones
La ley establece un fondo de riesgo inicial de $1.000 millones, que podrá incrementarse mediante nuevos aportes, las utilidades netas y otros ingresos del fideicomiso. Según se informó durante el tratamiento legislativo, los recursos iniciales serán aportados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Además, el 15% del fondo fiduciario estará reservado exclusivamente para respaldar operaciones de micro y pequeñas empresas, de acuerdo con la clasificación vigente de la autoridad nacional competente.
El Ministerio de Economía y Producción de Tucumán será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo las tareas de administración, control y fiscalización necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley.
Cómo funcionarán las garantías para las empresas
El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, Carlos Gallia, defendió la iniciativa y destacó que apunta a resolver una de las principales dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas: la falta de garantías suficientes para acceder al crédito bancario.
“Hay empresas pequeñas, sobre todo las pymes, que buscan capital de trabajo, buscan financiación y no tienen un aval para ir a los bancos. Aquí es donde entra esta SAU y este Fogatuc, que es un fondo de garantía a los fines de dar avales”, explicó.
Gallia aclaró que el mecanismo no implica que el Estado otorgue directamente préstamos a las empresas, sino que respalde sus operaciones de financiamiento ante las entidades crediticias. “Esto solamente son garantías, son respaldos. El problema que tienen generalmente las pequeñas empresas es cuál es el respaldo”, señaló.
Como ejemplo, mencionó el caso de una startup tecnológica que necesita adquirir equipamiento para crecer, pero no dispone de un inmueble o un campo que pueda ofrecer como garantía hipotecaria. En esas situaciones, el aval del fondo podría facilitar el acceso al financiamiento.
El legislador también sostuvo que contar con una garantía de este tipo puede mejorar las condiciones de negociación con los bancos. “Cuando usted va a sacar 100 millones de pesos, hoy un banco le pide un aval de 150. En cambio, cuando son garantías preferidas de este tipo, por ahí le piden 20 millones”, afirmó.
Según Gallia, el respaldo del Fogatuc permitiría a las empresas negociar mejores tasas de interés y plazos de devolución más convenientes que los disponibles para quienes no cuentan con garantías suficientes. “Creo que esto es una solución para muchas pequeñas empresas que no pueden acceder al crédito”, aseguró.