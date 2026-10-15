La Legislatura aprobó la creación de la Fiduciaria de Tucumán para facilitar el crédito a las Pymes

La Legislatura de Tucumán aprobó la creación de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y del Fondo de Garantía de Tucumán (Fogatuc), dos herramientas impulsadas por el Gobierno provincial para facilitar el acceso al crédito de empresas y sectores productivos. La iniciativa obtuvo 33 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, durante una sesión presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo.