Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán dictó prisión preventiva a tres hombres acusados de perpetrar millonarias estafas con cheques falsos por más de $100 millones entre agosto y octubre.
- Los imputados simulaban representar a firmas solventes de otras provincias para comprar repuestos y aceites, pagando con valores apócrifos y retirando luego los productos.
- La fiscalía mantiene abierta la investigación para identificar a posibles cómplices y determinar el origen de los cheques, previendo la aparición de nuevas denuncias.
Tres hombres fueron procesados por haber realizado compras de aceites, baterías y otros repuestos con cheques falsos. La Justicia les dictó la prisión preventiva por un mes. Los investigadores sospechan que la banda habría utilizado una novedosa maniobra para provocar perjuicios superiores a los $100 millones en menos de dos meses. No se descarta que, al hacerse público el caso, surjan nuevas denuncias.
En una audiencia quedaron al descubierto las maniobras que habrían cometido Claudio Alí, Marcelo Gabriel Campero y Martín Guardo Arrébola. Según la acusación que realizó el auxiliar Rogelio Rodríguez del Busto, siguiendo las instrucciones del fiscal Diego López Ávila, los supuestos fraudes fueron cometidos entre el 9 de agosto y el 8 de octubre.
Según la investigación, los imputados llevaban adelante el siguiente modus operandi para concretar las estafas:
1- En todos los hechos, los acusados fingieron ser representantes de empresas radicadas en otras provincias. Se trataba de firmas reconocidas en el sector agropecuario y, según los registros financieros y crediticios, con solvencia económica y excelentes antecedentes de cumplimiento de sus obligaciones de pago.
2- Los supuestos representantes de esas empresas solicitaban presupuestos y luego abonaban las compras con cheques que aparentaban haber sido emitidos por esas firmas.
3- Los acusados, en ocasiones haciéndose pasar por otras personas, o a través de terceros, organizaban el retiro de la mercadería adquirida fraudulentamente.
4- Los productos eran retirados de los galpones de las empresas por los procesados o por fleteros que, en principio, habían sido contratados únicamente para realizar el transporte.
La investigación
El caso salió a la luz cuando una de las firmas damnificadas descubrió que los cheques habían sido rechazados. Al consultar con las autoridades del banco emisor, sus responsables comprobaron que los valores no pertenecían a las empresas compradoras, sino que eran falsos. También, según surgió de la audiencia, los acusados habrían utilizado un cheque que había sido denunciado como robado dos años atrás.
“Los acusados, después de que quedara al descubierto su ardid, volvieron a intentar hacer una compra millonaria de aceite. Se avisó a las autoridades y se hizo la operación. Pero, por la agilidad de la fiscalía interviniente, se autorizó a seguir al camión que retiró la mercadería”, sostuvo Ernesto Baaclini, representante legal de una de las firmas damnificadas.
El profesional, que asumió como querellante junto con su colega Mariano Bustamante, destacó que los investigadores quedaron sorprendidos por la modalidad utilizada por el grupo. “Es un sistema novedoso que ayuda a vulnerar todos los controles que puede realizar una empresa que vende de esta manera”, explicaron los abogados.
En principio, podría haber más personas implicadas, pero hasta el momento no pudieron ser identificadas. La investigación continúa abierta: López Ávila intenta determinar cómo hicieron los acusados para conseguir los datos y los cheques que utilizaron para concretar las estafas.
En la audiencia, Rodríguez del Busto los acusó de estafa mediante el uso de documento privado falso, estafa consumada y tentativa de estafa. Solicitó que a los tres se les dictara la prisión preventiva por 60 días. El planteo fue apoyado por los querellantes.
Alí, señalado como el presunto líder del grupo, no sólo negó su participación en los hechos, sino que también aseguró que desconocía a los otros detenidos. Su defensora solicitó que se le otorgara el arresto domiciliario porque su pareja trabajaba y él se encargaba del cuidado de las hijas de ambos.
La jueza Eliana Gómez Moreira aceptó parcialmente lo pedido por los acusadores. Convalidó la formulación de cargos, pero les dictó prisión preventiva por 30 días.