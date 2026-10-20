Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

La investigación

El caso salió a la luz cuando una de las firmas damnificadas descubrió que los cheques habían sido rechazados. Al consultar con las autoridades del banco emisor, sus responsables comprobaron que los valores no pertenecían a las empresas compradoras, sino que eran falsos. También, según surgió de la audiencia, los acusados habrían utilizado un cheque que había sido denunciado como robado dos años atrás.