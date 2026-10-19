SociedadSalud “Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana” La confesión de Gladys sobre los cambios que experimentó después de colocarse un implante hormonal volvió a poner el tema en el centro de la conversación. Especialistas explican en qué consisten. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL CAMBIO. Gladys contó que se despierta a las 6, que tiene más energía y que habla mucho más que antes. Por Lucía Lozano Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez Tamaño texto Comentarios Lo más popular El silencio es una estrategia para comunicar con eficacia Agotado, disperso y saturado; el celular es el culpable de las malas sensaciones Las mejores aplicaciones para detectar infieles Pañales para adultos: la señal de alarma silenciosa de la natalidad global Sin dejar la medicación, la actividad física lidera el ranking de métodos contra la hipertensión arterial Ranking notas premium Nueva demanda contra la Asociación de Magistrados: una camarista presentó un amparo electoral y pidió frenar los comicios Chahla con el rector de la UNT, Germán Alfaro en el Día de la Madre y ayuda estatal para la fiesta docente Él Mató en Tucumán: de Terminator a sus grandes hits en la oscuridad del parque 9 de Julio La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes