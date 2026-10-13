"Betty" Mirkin en la Legislatura, ¿un ministro candidato? y "el relato kuka"

“No te comas el relato kuka”: el video de la diputada Soledad Molinuevo

La diputada nacional Soledad Molinuevo (La Libertad Avanza) publico un video en sus redes sociales para refutar los dichos sobre el endeudamiento en las familias. Y, en ese sentido, la abogada aportó otra interpretación sobre este fenómeno. “Escuchamos mucho hablar de que los argentinos están endeudados. Pero hay algo que no te están contando”, advirtió la candidata a intendente de San Miguel de Tucumán por LLA. Recordó luego que “durante muchos años, en Argentina prácticamente no hubo crédito, y hoy el crédito está volviendo”. “¿Qué significa esto en la vida real? Que una familia pueda sacar un crédito para comprar su casa, que una pyme pueda financiar una inversión o que una persona pueda comprar algo en cuotas. Todo eso figura en las estadísticas como deuda. Pero también significa acceso al crédito”, apuntó. Mencionó luego que existen “datos concretos” al respecto. Según el Banco Central, a fines de 2025 había 20,3 millones de argentinos con algún tipo de financiamiento, un número cercano al máximo histórico. Además, solo durante 2025 hubo 43.000 nuevas altas de créditos hipotecarios. Entonces, cuando escuchamos que hay más cantidad de argentinos endeudados estamos escuchando solo una parte de la historia. Porque naturalmente si vuelve el crédito va a haber más cantidad de personas que tengan una deuda. Hoy el crédito vuelve a formar parte de la economía argentina. No te comas el relato ‘kuka’, la Argentina está cambiando y la libertad avanza”, aseveró Molinuevo