Política

"Betty" Mirkin en la Legislatura, ¿un ministro candidato? y "el relato kuka"

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

EN LA LEGISLATURA. Acevedo recibió a Betty Mirkin y a Pimpi Colombo. Foto de Prensa HLT
EN LA LEGISLATURA. Acevedo recibió a Betty Mirkin y a "Pimpi" Colombo. Foto de Prensa HLT
Hace 38 Min

Resumen para apurados

  • El vicegobernador Acevedo recibió este jueves a Betty Mirkin en la Legislatura tucumana para consolidar el apoyo político a la gestión provincial.
  • El encuentro incluyó la entrega de libros de Sacra, en paralelo a versiones de una postulación del ministro Nazur y réplicas libertarias sobre economía.
  • Las definiciones anticipan rearmados en el oficialismo local y marcan el tono de la disputa discursiva frente a La Libertad Avanza de cara a las elecciones.
Resumen generado con IA

“Betty” Mirkin: visita con “Pimpi” Colombo y apoyo a la fórmula del PJ

El vicegobernador Miguel Acevedo recibió en la Legislatura a la ex senadora nacional Beatriz Mirkin, quien concurrió junto a la secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (Sacra), Pimpi Colombo; y a Belén Ruiz, representante tucumana seleccionada en la categoría Paisana Nacional para participar del próximo Festival Nacional del Malambo, que se desarrollará en enero en Laborde, Córdoba. Durante el encuentro, las referentes presentaron al vicegobernador el libro que recorre los 40 años de historia del Sindicato de Amas de Casa, una publicación que reúne fotografías, testimonios y distintos hitos de la organización desde su nacimiento en Tucumán. Asimismo, le entregaron el libro “Peronismo Hoy”, vinculado a la historia del movimiento justicialista y a los desafíos del presente. Acevedo destacó la extensa trayectoria y la relevancia del Sindicato de Amas de Casa, y contó que en la reunión, además, dialogaron sobre el acompañamiento político a la fórmula que integra junto al gobernador Osvaldo Jaldo y sobre distintas iniciativas culturales que buscan difundir la historia tucumana.

“Seguir construyendo”: la consigna de un ministro de Jaldo

Las versiones sobre una posible candidatura a legislador provincial del ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, genera expectativas en el peronismo. Según los trascendidos, el ingeniero podría encabezar un acople oficialista en la Capital. Y en medio de este runrún, el funcionario publicó un mensaje en sus redes que abre la puerta a su participación en el ámbito político, más allá de su origen como “técnico”. “Trabajo para el proyecto político de nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, con quien compartimos el compromiso de seguir construyendo un Tucumán con más oportunidades para todos. Creo en la gestión y de estar cerca de la gente. Desde Obras Públicas, construimos viviendas, caminos y puentes; pero también construimos futuro desde los clubes de barrio y cada institución que cumple una función social en nuestra provincia. Voy a seguir trabajando con la misma convicción y compromiso. Si el gobernador considera que puedo aportar a su proyecto desde otro lugar, voy a estar donde me necesite. Porque los proyectos políticos se construyen con lealtad, trabajo y responsabilidad”, expresó Nazur.

“No te comas el relato kuka”: el video de la diputada Soledad Molinuevo

La diputada nacional Soledad Molinuevo (La Libertad Avanza) publico un video en sus redes sociales para refutar los dichos sobre el endeudamiento en las familias. Y, en ese sentido, la abogada aportó otra interpretación sobre este fenómeno. “Escuchamos mucho hablar de que los argentinos están endeudados. Pero hay algo que no te están contando”, advirtió la candidata a intendente de San Miguel de Tucumán por LLA. Recordó luego que “durante muchos años, en Argentina prácticamente no hubo crédito, y hoy el crédito está volviendo”. “¿Qué significa esto en la vida real? Que una familia pueda sacar un crédito para comprar su casa, que una pyme pueda financiar una inversión o que una persona pueda comprar algo en cuotas. Todo eso figura en las estadísticas como deuda. Pero también significa acceso al crédito”, apuntó. Mencionó luego que existen “datos concretos” al respecto. Según el Banco Central, a fines de 2025 había 20,3 millones de argentinos con algún tipo de financiamiento, un número cercano al máximo histórico. Además, solo durante 2025 hubo 43.000 nuevas altas de créditos hipotecarios. Entonces, cuando escuchamos que hay más cantidad de argentinos endeudados estamos escuchando solo una parte de la historia. Porque naturalmente si vuelve el crédito va a haber más cantidad de personas que tengan una deuda. Hoy el crédito vuelve a formar parte de la economía argentina. No te comas el relato ‘kuka’, la Argentina está cambiando y la libertad avanza”, aseveró Molinuevo

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