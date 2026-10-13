Niños mediadores dan lecciones de paz desde las bancas de la Legislatura

En la provincia ya existen 660 centros de mediación escolar, entre ellos el de la Escuela N° 98 de Alpachiri. Victoria Valdez, alumna de 5° grado, compartió la metáfora con la que trabajan allí: las palabras “semilla”. “Cuando las palabras son buenas, crecen y luego florecen; son palabras como amor, paz y respeto, que actúan como las hojas verdes de un árbol. Pero cuando no son amables, se vuelven marrones y marchitan todo el árbol. Las burlas, por ejemplo, asfixian el alma. Nosotros podemos decidir qué tipo de hojas queremos que tenga nuestro árbol”, concluyó.