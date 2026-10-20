Política

El dinero en efectivo desaparecería de las líneas de colectivos rurales en diciembre

Se acordó una nueva prórroga para que sólo se pueda abonar el boleto con tarjeta o QR. Autoridades afirmaron que cerca de la mitad de los pasajeros sigue usando billetes.

FECHA LÍMITE. El 30 de noviembre desaparecería el efectivo.
FECHA LÍMITE. El 30 de noviembre desaparecería el efectivo.
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 5 Hs

El 30 de noviembre sería la fecha definitiva en la que los colectivos rurales de Tucumán dejarán de aceptar dinero en efectivo para el pago del boleto. La intención de la Provincia es que a partir del 1 de diciembre en todas las líneas del interior únicamente se pueda pagar con tarjetas o con código QR, algo que se preveía que esté funcionando al 100% desde agosto pero tuvo que ser postergado nuevamente por la (por ahora) baja aceptación de los pasajeros, ya sea por desconocimiento o falta de costumbre.

El secretario de Transporte de Tucumán, Vicente Nicastro, informó a LA GACETA que esta es la tercera prórroga que se otorga en búsqueda de la eliminación total del dinero en efectivo para el pago de boletos en ómnibus rurales. Reconoció que hay poca habitualidad de la gente de zonas rurales para el uso de sistemas de tarjetas o electrónicos. “Les cuesta agarrar el ritmo (a los nuevos sistemas) y dejar el pago en efectivo”, mencionó. De acuerdo con datos generalizados que cruzaron con los transportistas, alrededor del 50% de los pasajeros continúa usando los billetes para abonar sus pasajes. “Es un porcentaje elevado. Tampoco queremos dejarlos de un día para otro sin posibilidad de viajar”, aclaró.

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El funcionario repasó que la metodología del pago en efectivo se utiliza hace varias décadas, por lo que está muy arraigado en personas que viven “en el interior del interior”. Además, mencionó que es posible que haya gente que no esté muy informada o que no accede a las comunicaciones oficiales que se vienen implementando desde hace tres meses. “Todo eso puede estar conspirando a la rápida implementación del sistema Independencia”, dijo.

Fecha límite

Nicastro remarcó que la intención de la Provincia es que esta prórroga sea la última y que desde el 1 de diciembre deje de haber manipulación de dinero en efectivo. Dijo que es necesario que la gente esté bien informada para apurar el traspaso de sistema. Recordó que tendrán que adquirir las tarjetas Independencia que están disponibles en distintos puntos de la provincia.

Con sistema de GPS

Fuentes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) consultadas por este diario reconocieron que la prórroga se dio de común acuerdo (también hubo organizaciones no gubernamentales que venían pidiendo extender el plazo de coexistencia de ambos sistemas). Afirmaron que van a intensificar la comunicación en las unidades rurales de pasajeros y aseguraron que hay algunas líneas en las que el uso de la tarjeta Independencia o de pago por medios digitales ronda el 30%.

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Nicastro mencionó que con esta medida se busca que sea ventajoso para los usuarios, ya que no tendrán la necesidad de portar dinero en efectivo en la calle. A su vez, declaró que la implementación de pagos digitales permitirá que los empresarios y los mecanismos de control posean mecanismos mucho más precisos. Adicionalmente, aseguró que todos los coches rurales cuentan actualmente con GPS, algo que facilitará a los pasajeros conocer dónde están las unidades, a través de la aplicación de Red Bus, sin la necesidad de estar esperando a la intemperie.

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En julio, la Dirección de Transporte emitió una disposición para que los boletos pasen a abonarse mediante la tarjeta Independencia, tarjetas Visa o Mastercard (débito o crédito), Naranja Visa o código QR. En su momento, el vicepresidente de Aetat, Jorge Berretta, explicó que las unidades ya contaban con los dispositivos necesarios para procesar los pagos y que el nuevo esquema se implementaría de manera progresiva en las líneas rurales.

Para las empresas, la eliminación del efectivo también tendrá impacto en materia de seguridad y control del servicio-

Temas TucumánJorge Berretta
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