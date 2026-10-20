El dinero en efectivo desaparecería de las líneas de colectivos rurales en diciembre

El secretario de Transporte de Tucumán, Vicente Nicastro, informó a LA GACETA que esta es la tercera prórroga que se otorga en búsqueda de la eliminación total del dinero en efectivo para el pago de boletos en ómnibus rurales. Reconoció que hay poca habitualidad de la gente de zonas rurales para el uso de sistemas de tarjetas o electrónicos. “Les cuesta agarrar el ritmo (a los nuevos sistemas) y dejar el pago en efectivo”, mencionó. De acuerdo con datos generalizados que cruzaron con los transportistas, alrededor del 50% de los pasajeros continúa usando los billetes para abonar sus pasajes. “Es un porcentaje elevado. Tampoco queremos dejarlos de un día para otro sin posibilidad de viajar”, aclaró.