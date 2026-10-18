OpiniónPARECERES

Inundaciones: entre nuevos debates y viejas herramientas olvidadas
Inundaciones: entre nuevos debates y viejas herramientas olvidadas
Por Redacción LA GACETA Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Súper Niño amenaza al ganado: más de 900.000 vacas en riesgo por las inundaciones

El "Súper Niño" amenaza al ganado: más de 900.000 vacas en riesgo por las inundaciones

Sequías, inundaciones, incendios y falta de alimentos: el impacto del “Súper Niño” en el mundo

Sequías, inundaciones, incendios y falta de alimentos: el impacto del “Súper Niño” en el mundo

La Provincia acelera las obras en ríos y canales para reducir el riesgo de inundaciones ante las lluvias de verano

La Provincia acelera las obras en ríos y canales para reducir el riesgo de inundaciones ante las lluvias de verano

Lo más popular
Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse
1

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Detuvieron al padre de la abogada santiagueña Agostina Páez: lo acusan de robar $1,5 millones de un comercio
2

Detuvieron al padre de la abogada santiagueña Agostina Páez: lo acusan de robar $1,5 millones de un comercio

Qué cenar para dormir mejor, según la ciencia: hidratos, pescado azul y aceite de oliva
3

Qué cenar para dormir mejor, según la ciencia: hidratos, pescado azul y aceite de oliva

El error que arruina el reciclaje: tirar una botella con restos de gaseosa o un cartón con aceite
4

El error que arruina el reciclaje: tirar una botella con restos de gaseosa o un cartón con aceite

Las causas de la nicturia: desde el consumo de líquidos hasta la apnea del sueño
5

Las causas de la nicturia: desde el consumo de líquidos hasta la apnea del sueño

Ranking notas premium
Con tu familia y tu bandera: la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo
1

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse
2

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

La Corte reglamentó el traspaso de divorcios y regímenes de comunicación a la Justicia de Paz
3

La Corte reglamentó el traspaso de divorcios y regímenes de comunicación a la Justicia de Paz

La pista Jiménez: por qué solo Jorge podría ser imputado por el crimen de Paulina Lebbos
4

La pista Jiménez: por qué solo Jorge podría ser imputado por el crimen de Paulina Lebbos

Caso Lebbos: absolvieron a un policía vial que había sido detenido por falso testimonio en 2018
5

Caso Lebbos: absolvieron a un policía vial que había sido detenido por falso testimonio en 2018

Más Noticias
Por qué dormir ocho horas no es perjudicial, pero tampoco una regla estricta para todos

Por qué dormir ocho horas no es perjudicial, pero tampoco una regla estricta para todos

Por qué el silencio del otro no es una evaluación de tu valor personal

Por qué el silencio del otro no es una evaluación de tu valor personal

Un estudio revela por qué los astronautas sufren estreñimiento en el espacio

Un estudio revela por qué los astronautas sufren estreñimiento en el espacio

Las causas de la nicturia: desde el consumo de líquidos hasta la apnea del sueño

Las causas de la nicturia: desde el consumo de líquidos hasta la apnea del sueño

El error que arruina el reciclaje: tirar una botella con restos de gaseosa o un cartón con aceite

El error que arruina el reciclaje: tirar una botella con restos de gaseosa o un cartón con aceite

Detuvieron al padre de la abogada santiagueña Agostina Páez: lo acusan de robar $1,5 millones de un comercio

Detuvieron al padre de la abogada santiagueña Agostina Páez: lo acusan de robar $1,5 millones de un comercio

La nueva serie de Agustín Bernasconi lideró el ranking de streaming en la Argentina

La nueva serie de Agustín Bernasconi lideró el ranking de streaming en la Argentina

Johnson & Johnson ofrece una pasantía paga para estudiantes de Bioingeniería

Johnson & Johnson ofrece una pasantía paga para estudiantes de Bioingeniería

Comentarios