OpiniónPARECERES Inundaciones: entre nuevos debates y viejas herramientas olvidadas Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Redacción LA GACETA Hace 2 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El "Súper Niño" amenaza al ganado: más de 900.000 vacas en riesgo por las inundaciones Sequías, inundaciones, incendios y falta de alimentos: el impacto del “Súper Niño” en el mundo La Provincia acelera las obras en ríos y canales para reducir el riesgo de inundaciones ante las lluvias de verano Lo más popular Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse Detuvieron al padre de la abogada santiagueña Agostina Páez: lo acusan de robar $1,5 millones de un comercio Qué cenar para dormir mejor, según la ciencia: hidratos, pescado azul y aceite de oliva El error que arruina el reciclaje: tirar una botella con restos de gaseosa o un cartón con aceite Las causas de la nicturia: desde el consumo de líquidos hasta la apnea del sueño Ranking notas premium "Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse La Corte reglamentó el traspaso de divorcios y regímenes de comunicación a la Justicia de Paz La pista Jiménez: por qué solo Jorge podría ser imputado por el crimen de Paulina Lebbos Caso Lebbos: absolvieron a un policía vial que había sido detenido por falso testimonio en 2018