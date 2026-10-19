Un científico tucumano se suma al plan nacional para proteger a una especie en peligro

Todos tenemos en la billetera, en algún bolsillo o alguna vez recibimos de vuelto el billete violeta de $100 con una taruca. El ciervo andino fue elegido para representar al Noroeste en la serie de animales autóctonos que comenzó a circular en 2018, pero hoy esa especie está en peligro de extinción y todavía sobrevive en zonas de alta montaña, entre ellas sectores de nuestra provincia.