“Yo sí o sí voy a subir al podio”: el tucumano de 22 años que competirá en el Mundial de powerlifting
Lautaro Fernández levantó 275 kilos en peso muerto y se consagró campeón nacional. En noviembre competirá en la Copa Mundial WRPF de Medellín, Colombia, como el único en su categoría. Para viajar, necesita conseguir sponsors.
Resumen para apurados
- El tucumano Lautaro Fernández competirá del 24 al 28 de noviembre en el Mundial de Powerlifting en Colombia, tras consagrarse campeón nacional con un récord de 275 kg en peso muerto.
- Tras superar dos fracturas previas, el deportista autodidacta logró la clasificación y el récord tras seis años de preparación sin entrenador en su propio gimnasio.
- Con la meta de alcanzar el podio y batir su marca, Fernández busca reunir tres millones de pesos mediante patrocinadores para costear su viaje y debutar internacionalmente.
A los 18 años, Lautaro Fernández se anotó en una competencia de fuerza organizada por sus compañeros de la Facultad de Educación Física (Facdef-UNT). Llevaba unos tres años entrenando en el gimnasio, pero todavía no sabía hasta dónde podía llegar. Seis años más tarde, a los 22, se prepara para medirse con atletas de distintos países en un Mundial de powerlifting. “Mi objetivo de este año era competir contra lo mejor del país. Eso ya lo pude cumplir y me abrió las puertas para esta oportunidad”, contó a LA GACETA.
La Copa Mundial WRPF se disputará del 24 al 28 de noviembre en Medellín, Colombia. Fernández competirá en la categoría Junior de hasta 83 kilos, después de consagrarse campeón nacional y establecer un récord de peso muerto de 275 kilos en su división. Ahora buscará medir su nivel ante competidores internacionales y representar a Tucumán, a la Argentina y al gimnasio que dirige. “Representar a mi país y a mi provincia es un sueño. También represento a mi gimnasio y a todos mis alumnos, que me acompañan y confían en mí”, sostuvo.
Una revancha pendiente
El camino hasta el Mundial tuvo algunos obstáculos. Fernández había intentado participar en un campeonato nacional en dos oportunidades anteriores, pero las fracturas de un dedo en cada ocasión lo obligaron a bajarse. Este año volvió a intentarlo y consiguió el resultado que buscaba: se consagró campeón nacional y se quedó con el récord de peso muerto de su categoría.
“Fue una emoción tremenda. Después de tanta preparación, ese día tenés una euforia y una adrenalina increíbles”, recordó. La marca de 275 kilos tuvo un sabor especial. Después de conseguirla, intentó levantar 285 kilos para superar su propio registro, pero no pudo completar el movimiento. Ese intento quedó como una cuenta pendiente para la próxima competencia.
En Medellín buscará su revancha. Según cuenta, durante los entrenamientos está cerca de alcanzar los 300 kilos en peso muerto, aunque su objetivo es volver a probar los 285. También competirá en sentadilla y press de banca, las otras dos disciplinas del powerlifting, en las que deberá levantar el mayor peso posible de acuerdo con la técnica reglamentaria y las indicaciones de los jueces.
Fernández ya empezó a observar a algunos posibles rivales de Colombia y Venezuela. Aunque todavía no conoce la cantidad de competidores de su categoría ni el horario de su prueba, confía en llegar en buenas condiciones. El pesaje se realizará un día antes de competir y deberá mantenerse dentro del límite de los 83 kilos.
“Voy con toda la seguridad. Estoy muy enfocado en el entrenamiento y la alimentación, y vengo muy bien”, afirmó.
Entrenamiento, confianza y sponsors
Fuera de las competencias, Fernández trabaja como entrenador personal y dirige RFGym, un espacio de entrenamiento que funciona en su casa. Allí acompaña a sus alumnos y prepara a cuatro chicas que también se alistan para competir en powerlifting. Además, planifica sus propias rutinas: nunca tuvo entrenador y prefiere organizar por su cuenta la preparación para los torneos. “Me gusta ser autoexigente conmigo mismo. Es complicado porque uno tiene que obligarse a salir de su zona de confort, pero esa exigencia te lleva a mejorar”, explicó.
Para él, el powerlifting también fue una forma de ganar confianza y trasladar la disciplina del entrenamiento a otros aspectos de su vida. “Me ayudó a conocer mi cuerpo, aprender a comer, entrenar y ser paciente. También a entender que soy capaz de alcanzar los objetivos que me propongo, con esfuerzo y paciencia”, contó. La preparación, agregó, lo ayuda a enfocarse en sus metas y dejar de lado las distracciones. “Cada día siento que estoy mejor, tanto física como mentalmente, y más fuerte que ayer”.
El viaje a Colombia representa ahora otro desafío: el económico. Fernández calcula que necesita alrededor de $3 millones para cubrir la inscripción, el pasaje, el alojamiento, la comida y la documentación. Ya consiguió el apoyo de algunos patrocinadores, pero todavía busca empresas y emprendimientos que quieran sumarse.
“Yo sí o sí voy a subir al podio”, aseguró. Como parte de la propuesta para quienes lo acompañen, planea llevar una bandera con los logos de sus sponsors al podio y ofrecer menciones en redes sociales.
Del 24 al 28 de noviembre, el tucumano tendrá una nueva oportunidad para poner a prueba su fuerza. Después de seis años de entrenamiento, un título nacional y un récord de 275 kilos, llega a Medellín con una marca pendiente y una convicción clara: “Lo más lindo de la superación personal es que no tiene fin”.