“Yo sí o sí voy a subir al podio”: el tucumano de 22 años que competirá en el Mundial de powerlifting

A los 18 años, Lautaro Fernández se anotó en una competencia de fuerza organizada por sus compañeros de la Facultad de Educación Física (Facdef-UNT). Llevaba unos tres años entrenando en el gimnasio, pero todavía no sabía hasta dónde podía llegar. Seis años más tarde, a los 22, se prepara para medirse con atletas de distintos países en un Mundial de powerlifting. “Mi objetivo de este año era competir contra lo mejor del país. Eso ya lo pude cumplir y me abrió las puertas para esta oportunidad”, contó a LA GACETA.