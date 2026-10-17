El rol fundamental de la mujer en el campo

En el campo, la mujer con mucho esfuerzo y actitud fue ganando su merecido lugar. Sin embargo, todavía continúa existiendo una división de roles que asigna a las mujeres el cuidado de la casa, de la salud, de la educación y de sus familias, mientras otorga a los hombres el manejo de la tierra y de la maquinaria y, en definitiva, de la parte técnica de la agricultura. A pesar de esto, la mujer logró adaptarse y acceder a los lugares de trabajo que le corresponden.