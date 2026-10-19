Cómo enseñar español a extranjeros: la UNT abrió un curso virtual sobre lectura y escritura

Resumen para apurados
- La UNT abrió la inscripción a un posgrado virtual de 30 horas sobre enseñanza de lectura y escritura en español para extranjeros, a dictarse entre octubre y noviembre.
- El trayecto lo dictarán Constanza Padilla y Esther López en cuatro sábados, combinando clases sincrónicas y asincrónicas con foco en producción textual y discurso académico.
- La iniciativa amplía la oferta de posgrado de la universidad y profesionaliza la enseñanza del español como lengua extranjera tanto a nivel local como internacional.
La Facultad de Filosofía y Letras abrió la inscripción al curso de posgrado “Lectura y escritura en la clase de ELE”, una propuesta virtualde 30 horas enfocada en cómo trabajar la comprensión, la producción de textos y el discurso académico con personas que aprenden español.
El curso estará a cargo de Constanza Padilla, investigadora del Conicet-UNT, y Esther Lopez, docente de la UNT, y forma parte de la Especialización en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Las actividades serán entre fines de octubre y la primera mitad de noviembre.
Cuatro sábados y modalidad virtual
La capacitación tendrá una carga total de 30 horas y se desarrollará completamente virtual.
Los encuentros serán los sábados 24 y 31 de octubre, con clases virtuales sincrónicas de 9 a 13, y continuarán los sábados 7 y 14 de noviembre con actividades asincrónicas.
El arancel para un curso de posgrado de 30 horas es de $90.000 para estudiantes de Argentina y de U$S 100 para quienes se inscriban desde el exterior.
La Facultad mantiene además descuentos del 20% para determinados grupos, entre ellos docentes y egresados de Filosofía y Letras, personal no docente con titulación y afiliados a Sidiunt.
Cómo inscribirse
La inscripción ya está disponible desde la sección de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT (https://filo.unt.edu.ar/2026/10/14/posgrado-lectura-escritura-clase-ele-26/). Allí se encuentra el formulario específico del curso.
Antes de completarlo hay que realizar el pago del arancel, puede hacerse presencial en la Tesorería de la Facultad o mediante transferencia bancaria. Una vez abonado, se debe ingresar al formulario de inscripción y adjuntar el comprobante de transferencia o el recibo entregado por Tesorería.
Para consultas académicas, la Especialización habilitó el correo especializacion.ele@filo.unt.edu.ar. Filo UNT
Qué temas se van a trabajar
El programa está dividido en tres temas:
- El primero aborda los procesos de comprensión y producción textual en clases de ELE. Incluye estrategias de lectura, tipos de textos narrativos, expositivos y argumentativos, planificación de la escritura, elaboración y revisión de borradores y habilidades metacognitivas vinculadas con leer y escribir.
- El segundo se concentra en las tipologías textuales. Allí se trabajará con textos de circulación social y divulgación científica, además de formas de exposición como descripción, causalidad, comparación o problema-solución. También se incluirán diferentes modos de argumentación y tipos de citas.
- El tercer eje estará dedicado al discurso académico. Se verán informes, monografías, ponencias, diseños de investigación, artículos científicos y reseñas críticas, junto con formas de citación, búsqueda y análisis de fuentes, escritura de borradores y exposiciones académicas.