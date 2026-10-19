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Cómo enseñar español a extranjeros: la UNT abrió un curso virtual sobre lectura y escritura

La capacitación tendrá 30 horas, se cursará durante cuatro sábados y está dirigida a quienes trabajan o se forman en la enseñanza del español como lengua extranjera.

POSGRADO. El curso tendrá 30 horas y se desarrollará durante cuatro sábados.
POSGRADO. El curso tendrá 30 horas y se desarrollará durante cuatro sábados. / FREEPIK
Por Redacción Sociedad Hace 46 Min

Resumen para apurados

  • La UNT abrió la inscripción a un posgrado virtual de 30 horas sobre enseñanza de lectura y escritura en español para extranjeros, a dictarse entre octubre y noviembre.
  • El trayecto lo dictarán Constanza Padilla y Esther López en cuatro sábados, combinando clases sincrónicas y asincrónicas con foco en producción textual y discurso académico.
  • La iniciativa amplía la oferta de posgrado de la universidad y profesionaliza la enseñanza del español como lengua extranjera tanto a nivel local como internacional.
Resumen generado con IA

La Facultad de Filosofía y Letras abrió la inscripción al curso de posgrado “Lectura y escritura en la clase de ELE”, una propuesta virtualde 30 horas enfocada en cómo trabajar la comprensión, la producción de textos y el discurso académico con personas que aprenden español.

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El curso estará a cargo de Constanza Padilla, investigadora del Conicet-UNT, y Esther Lopez, docente de la UNT, y forma parte de la Especialización en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Las actividades serán entre fines de octubre y la primera mitad de noviembre.

Cuatro sábados y modalidad virtual

La capacitación tendrá una carga total de 30 horas y se desarrollará completamente virtual.

Los encuentros serán los sábados 24 y 31 de octubre, con clases virtuales sincrónicas de 9 a 13, y continuarán los sábados 7 y 14 de noviembre con actividades asincrónicas.

El arancel para un curso de posgrado de 30 horas es de $90.000 para estudiantes de Argentina y de U$S 100 para quienes se inscriban desde el exterior. 

INSCRIPCIÓN. El trámite se realiza online desde la página web de Filosofía y Letras. INSCRIPCIÓN. El trámite se realiza online desde la página web de Filosofía y Letras. / CAPTURA DE PANTALLA

La Facultad mantiene además descuentos del 20% para determinados grupos, entre ellos docentes y egresados de Filosofía y Letras, personal no docente con titulación y afiliados a Sidiunt.

Cómo inscribirse

La inscripción ya está disponible desde la sección de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT (https://filo.unt.edu.ar/2026/10/14/posgrado-lectura-escritura-clase-ele-26/). Allí se encuentra el formulario específico del curso.

ESPAÑOL. La propuesta aborda herramientas para trabajar lectura y escritura en clases de ELE. ESPAÑOL. La propuesta aborda herramientas para trabajar lectura y escritura en clases de ELE. / CAPTURA DE PANTALLA

Antes de completarlo hay que realizar el pago del arancel, puede hacerse presencial en la Tesorería de la Facultad o mediante transferencia bancaria. Una vez abonado, se debe ingresar al formulario de inscripción y adjuntar el comprobante de transferencia o el recibo entregado por Tesorería.

Para consultas académicas, la Especialización habilitó el correo especializacion.ele@filo.unt.edu.ar. Filo UNT

Qué temas se van a trabajar

El programa está dividido en tres temas: 

- El primero aborda los procesos de comprensión y producción textual en clases de ELE. Incluye estrategias de lectura, tipos de textos narrativos, expositivos y argumentativos, planificación de la escritura, elaboración y revisión de borradores y habilidades metacognitivas vinculadas con leer y escribir.

- El segundo se concentra en las tipologías textuales. Allí se trabajará con textos de circulación social y divulgación científica, además de formas de exposición como descripción, causalidad, comparación o problema-solución. También se incluirán diferentes modos de argumentación y tipos de citas.

- El tercer eje estará dedicado al discurso académico. Se verán informes, monografías, ponencias, diseños de investigación, artículos científicos y reseñas críticas, junto con formas de citación, búsqueda y análisis de fuentes, escritura de borradores y exposiciones académicas.

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