¿Un Pokémon GO de gatos? La app que convierte fotos reales en una colección para el celular

Resumen para apurados
- La app Cat Collector permite a usuarios de 134 países fotografiar gatos callejeros hoy para transformarlos en figuritas digitales coleccionables al estilo Pokémon GO.
- Inspirada en Pokémon GO y apps como iNaturalist, la plataforma clasifica 16 tipos de pelaje sin invadir al animal y ya suma más de 33.000 felinos registrados en todo el mundo.
- La herramienta impulsa la gamificación urbana comunitaria mediante ránkings barriales y stickers, promoviendo el registro fotográfico respetuoso de animales domésticos.
Un gato aparece en la vereda, se cruza durante una caminata o mira desde una ventana. Alguien saca el celular, le toma una foto y sigue su camino. Con Cat Collector, ese encuentro puede convertirse en una tarjeta digital y pasar a formar parte de una colección.
La aplicación lleva al mundo real una dinámica conocida por los videojuegos, con una idea parecida a la de Pokémon GO: salir, encontrar y registrar. La diferencia está en que acá los protagonistas son gatos de verdad. La plataforma ya registra más de 33.000 felinos fotografiados en 134 países.
Cómo funciona Cat Collector
La dinámica es sencilla: encontrar un gato, fotografiarlo y guardarlo en la colección. Cada registro puede incluir la imagen del animal, el lugar donde fue encontrado y el nombre de quien lo sumó a la aplicación. También existe la posibilidad de incorporar gatos que hayan encontrado amigos a través de enlaces compartidos.
Cada usuario puede consultar un mapa personal con sus hallazgos y compartir las tarjetas. Los gatos también pueden enviarse como stickers de iMessage o publicarse en historias de Instagram. Además, la aplicación cuenta con un ranking semanal que muestra cuáles fueron los gatos más coleccionados de cada barrio.
La “captura” ocurre únicamente con la cámara del teléfono. La aplicación convierte la fotografía en una tarjeta o sticker coleccionable, por lo que no hace falta tocar al animal ni llevárselo a casa.
¿Qué gatos se pueden coleccionar?
Cat Collector no intenta determinar la raza de cada animal a partir de una fotografía. La propuesta se concentra en características visibles del pelaje y plantea una lista de 16 tipos y patrones, entre ellos gatos negros, blancos, grises, naranjas, atigrados, tuxedo, calico y tortoiseshell.
La idea toma como referencia la lógica de una Pokédex. Pokémon GO llevó una mecánica similar al mundo físico en 2016, mientras que otras aplicaciones como Seek e iNaturalist permiten registrar especies y elementos de la naturaleza. Cat Collector concentra esa búsqueda en un único protagonista: el gato que aparece durante una caminata.
Más de 33.000 gatos en 134 países
Los datos publicados por la plataforma muestran que la propuesta ya llegó a distintos lugares del mundo. Cat Collector registra más de 33.000 gatos fotografiados y presencia en 134 países. La cifra corresponde a los registros de la aplicación y no al total de gatos existentes en esos territorios.
La aplicación está disponible en App Store y Google Play. Según la información de su página oficial, puede comenzar a utilizarse con un registro sencillo y su dinámica básica es gratuita, aunque los datos pueden variar según la plataforma y la versión disponible.
Hay una regla importante para quienes quieran salir a buscar gatos: la foto tiene que respetar al animal. La plataforma recomienda mantener distancia, no perseguirlos ni acorralarlos, no intentar cargarlos y tampoco ingresar a propiedades ajenas para conseguir una fotografía.
Así, una caminata cualquiera puede convertirse en una búsqueda. Un gato que antes era apenas parte del paisaje pasa a ocupar un lugar en el mapa, la colección y los stickers del celular. La misión es simple: encontrarlos, registrarlos y seguir caminando.