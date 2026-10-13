Política

Código de Planeamiento Urbano en la capital: se avecina una audiencia clave

El Concejo avanza en el trabajo de reforma del Código. El miércoles exponen los arquitectos.

URBANISMO Y EDIFICACIÓN. Profesionales discuten el nuevo CPU.
URBANISMO Y EDIFICACIÓN. Profesionales discuten el nuevo CPU.
Hace 5 Hs

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán se prepara para una audiencia clave en el marco del trabajo de reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU). El miércoles, la comisión especial que integra a miembros del Ejecutivo municipal recibirá al Colegio de Arquitectos y a una experta en integración urbana.

El encuentro está programado para las 16 y se realizarán dos exposiciones que podrán ser vistas en vivo a través del canal de YouTube del Concejo Deliberante. Además, cualquier miembro de la sociedad civil puede anotarse para participar del ciclo de audiencias públicas que se realizará hasta agosto en el edificio ubicado en Monteagudo y San Martín.

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Por un lado, el Colegio de Arquitectos de Tucumán expondrá sobre el eje “infraestructura y servicios”, y también sobre “tránsito y transporte público”. Se presentará la posición formal de la institución incorporando el tratamiento de las actividades económicas y una primera etapa de las propuestas específicas de modificación a la normativa vigente.

Por otro lado, la doctora Paula Boldrini (miembro del Conicet y de la Universidad Nacional de Tucumán) prepara una exposición sobre “dinámicas y problemáticas fundamentales en barrios populares: abordajes posibles para la integración socio urbana”.

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Relevancia

El presidente de la comisión especial del Concejo, el edil Facundo Vargas Aignasse, resaltó la relevancia que tendrán las presentaciones de este miércoles para el armado del próximo CPU. “Todas las opiniones de los distintos actores que participan en las audiencias son muy importantes, pero entiendo que la devolución del Colegio de Arquitectos es central y de gran valor para avanzar en este proceso de modificación del CPU”, aseguró.

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Además de Vargas Aignasse, integran el comité los ediles Gonzalo Carrillo Leito, Emiliano Vargas Aignasse, Gustavo Cobos, Ramiro Ortega, Carlos Ale, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz, Gastón Gómez, Cristian Abel y los funcionarios municipales Luis Lobo Chaklian, Guadalupe Rearte, Marcelo Daniel Beccari y Mónica Gladys Alicia Ailan.

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