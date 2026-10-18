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"El efectivo prácticamente desapareció": cómo cambiaron las propinas y los pagos cotidianos en Tucumán

Las billeteras virtuales y el pago con QR coparon el mercado. Los gastronómicos ya no reciben billetes y los clientes transfieren directamente a las cuentas.

MENOS FÍSICO. De acuerdo con un informe privado, en la última década se produjo una caída del 58% del circulante de billetes disponibles.
MENOS FÍSICO. De acuerdo con un informe privado, en la última década se produjo una caída del 58% del circulante de billetes disponibles.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, el uso de dinero físico cayó un 58% en la última década debido al auge de las transferencias y pagos digitales adoptados por los agentes económicos.
  • La modernización financiera aceleró el reemplazo del papel moneda mediante billeteras virtuales, reduciendo la demanda de billetes de mayor denominación.
  • La consolidación de los medios electrónicos transformará el sistema financiero, profundizando la digitalización y reduciendo al mínimo el circulante tradicional.
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