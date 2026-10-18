"El efectivo prácticamente desapareció": cómo cambiaron las propinas y los pagos cotidianos en Tucumán

Resumen para apurados
- En Argentina, el uso de dinero físico cayó un 58% en la última década debido al auge de las transferencias y pagos digitales adoptados por los agentes económicos.
- La modernización financiera aceleró el reemplazo del papel moneda mediante billeteras virtuales, reduciendo la demanda de billetes de mayor denominación.
- La consolidación de los medios electrónicos transformará el sistema financiero, profundizando la digitalización y reduciendo al mínimo el circulante tradicional.
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